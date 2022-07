Iga Krefft z "M jak miłość" drastycznie zmieniła fryzurę: "Wyglądasz jak Lady Gaga!" Fani w szoku

Iga Krefft zdecydowała się na odważną metamorfozę. Jakiś czas temu ścięła swoje długie włosy i postawiła na modną fryzurę do ramion. Teraz aktorka znana z „ M jak miłość ” poszła o krok dalej i ścięła włosy na krótko. Iga Krefft zmieniła też kolor! Zobaczcie, jak wygląda w nowej fryzurze... Iga Krefft ma krótkie włosy Iga Krefft lubi czasem szokować! Jej niektóre pomysły wywołują niemałe kontrowersje. Niedawno gwiazda zaskoczyła rozjaśnionymi brwiami, a ostatnio zaprezentowała na Instagramie nową fryzurę. Pod zdjęciem napisała: Siedzę pod jabłonką i pokazuję jej moje nowe włoski, a ona na to, że włoski włoski, że sukienka piękna! - wyznała Iga Krefft. Zmiana jest naprawdę zaskakująca! Krótkie, kręcone włosy i znacznie jaśniejszy kolor sprawiają, że gwiazda wygląda doskonale, ale zmiana wizerunku jest duża. Fani nie mogą uwierzyć, że aktorka zdecydowała się na ostre cięcie, ale komplementują jej nowy wygląd: szok i niedowierzanie. Ale pięknemu we wszystkim pięknie Kocham Twoje nowe włosy 😍 Ale włoski piękne Nagrania do kolejnego sezonu "M jak miłość" już się skończyły, więc aktorka mogła pozwolić sobie na zmianę fryzury. I tak od września w serialu zobaczymy Ulę w dawnej fryzurze! Jak oceniacie nowy look Igi Krefft? Zobacz także : Iga Krefft jest w ciąży? Gwiazda "M jak miłość" pokazała zdjęcie brzuszka i odpowiedziała! Iga Krefft pochwaliła się nową, krótką fryzurą Wyświetl ten post na Instagramie. Siedzę pod jabłonką i pokazuję jej moje nowe włoski, a ona na to, że...