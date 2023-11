Reklama

Mikołaj Roznerski jest obecnie jednym z najpopulrniejszych aktorów. 35-letni gwiazdor podbija serca widzów "M jak miłość", ale można go także podziwiać w wielu produkcjach filmowych. Ostatnio do kin trafił film z "Pech to nie grzech" z jego udziałem. Jak się jednak okazuje, Mikołaj Roznerski... myślał o zmianie zawodu! Dlaczego?

Mikołaj Roznerski chce odejść z "M jak miłość"?

Mikołaj Roznerski zdradził w rozmowie z portalem Fakt24, że jego marzeniem było wstąpienie do wojska. Jeszcze rok temu aktor szukał informacji, czy 34-latek może wstąpić do armii lub służb specjalnych! Czy to znaczy, że chciałby odejśc z "M jak miłość" i rzucić aktorstwo?

Na szczęście fani aktora mogą być spokojni. Mikołaj Roznerski zdaje sobie sprawę, że nie może pozwolić sobie na takie zmiany.

Jestem tatą, więc szalone pomysły szybko się skończyły. Z domu wyniosłem przekonanie, że praca jest etosem. Trzeba pracować, bo praca uszlachetnia. Mój ojciec, rolnik, taki był, jego życie opierało się na pracy. Wiedział, że jak sobie nie wypracuje, to nic będzie miał. Też tak myślę. Staram się mieć plan awaryjny, wiem, że spadnę na cztery łapy. Mam to szczęście, że teraz robię to, co lubię i się z tego utrzymuję - wyznał w rozmowie z Faktem.

Jednocześnie Mikołaj Roznerski podkreślił, że nie chciałby, żeby jego 8-letni syn Antoni poszedł w jego ślady. Uważa, że zawód aktora jest trudny i specyficzny. Na szczęście jednak - przede wszystkim dla fanów - aktor kocha swoją pracę.

Mikołaj Roznerski marzył o dołączeniu do armii!

Na szczęście aktor nie rzuci swojego zawodu!

