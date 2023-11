Wiosną tego roku Mikołaj Roznerski związał się z Adrianą Kalską. Aktorzy niechętnie mówią o swoim uczuciu, jednak jak donoszą przyjaciele pary, związek kwitnie! Tegoroczne święta zakochani mają zamiar spędzić wspólnie, choć ich rodzinne domy dzieli blisko 500 kilometrów! Jak tego dokonają?

Mikołaj Roznerski pochodzi z Wrocławia, natomiast Adriana Kalska jest ze Słupska. Para ma do siebie około 450 km, jednak dla zakochanych to nie jest problem. Mikołaj najprawdopodobniej zrobi Adrianie niespodziankę i odwiedzi ją w rodzinnym domu. Najpierw jednak spędzi czas z rodzicami na Dolnym Śląsku.

Rzadko się widujemy (z rodziną - red.), a podczas tych kilku dni jesteśmy tylko dla siebie. Przyjeżdżając na święta do rodziców staram się pomagać we wszystkich przygotowaniach. Zaszczepiłem to też w moim synu Antku, który w ubiegłym roku dzielnie mi towarzyszył - powiedział Roznerski w "Tele Tygodniu".