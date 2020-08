Mikołaj Roznerski i Adrianna Kalska spodziewają się dziecka?! Jedno zdjęcie wywołało fale spekulacji!

Mikołaj Roznerski i Adrianna Kalska spodziewają się dziecka? Taką lawinę spekulacji wywołało jedno z ostatnich zdjęć aktorki, które pojawiło się na Instagramie zarówno Mikołaja jak i Ady. Fani doszukują się ukrytego znaczenia, czy mają rację? Zobaczcie zdjęcie, które wywołało tyle emocji.

Adrianna Kalska jest w ciąży? Nowe zdjęcie aktorki wywołało falę spekulacji. Fani Adrianny Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego nie mają wątpliwości, że nowym zdjęciem, zakochani chcieliby przekazać im coś ważnego. Czy faktycznie tak jest? Na profilach społecznościowych aktorów pojawiło się zdjęcie Adrianny Kalskiej pozującej na tle zachodzącego słońca. Na wysokości brzucha aktorki pojawiła się smuga światła.

Był zachód słońca ...Ona tańczyła na łące ..ja robiłem zdjęcie i przyleciało ufo ...chyba 🙄😂 ..albo nie wiem ...duży robak świętojański 🤔 Tak czy siak ...modelka uratowała to zdjęcie 🤓👊❤️ Miłego weekendu Kochani ☺️

Z kolei fani doszukują się ukrytego znaczenia na zdjęciu! Mają nadzieję, że ulubieni aktorzy chcą przekazać im tym samym jakąś nowinę:

- To znak z Niebios 😂👉🤰

- A może coś w tym brzuchu się kryje.... 🤭😊

- Albo to znak, że coś będzie...

- A może tam się kryje mała Ada albo mały Mikołaj ❤️😎?

- Na pierwszy rzut oka rzekłabym, że to "oczko" 👶🤰😅😜