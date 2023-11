Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski wzięli ślub?! Uwielbiany przez widzów aktor zaskoczył fanów i opublikował na Instagramie zdjęcie ze swoją partnerką w sukni ślubnej! Czy zakochani w tajemnicy przed mediami powiedzieli sobie sakramentalne "TAK"? A może na ślub zdecydowali się Iza i Marcin w których w "M jak miłość" wcielają się Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski? Jedno jest pewne, Adriana Kalska w ślubnej stylizacji wyglądała obłędnie! A jak na zdjęcie aktorskiej pary zareagowali internauci? Fani ruszyli z gratulacjami!

Reklama

Gwiazdy "M jak miłość" już po ślubie?

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski są parą od blisko dwóch lat, a ostatnio w mediach pojawiły się plotki, że zakochani są już po zaręczynach. Wiadomo również, że Adriana i Mikołaj grają parę w serialu "M jak miłość". Co więcej, Iza i Marcin z hitu TVP od jakiegoś czasu szykują się do ślubu... Dlatego teraz, kiedy aktor pokazał zdjęcie z kościoła wszyscy zastanawiają się, czy para rzeczywiście jest już po ślubie, czy to tylko plan zdjęciowy "M jak miłość"? Jak na wpis Mikołaja Roznerskiego zareagowali internauci?

- Wspaniale ❤️❤️ -- Serio czy w serialu? ????

- Piękni ???????? ???? ????

- Gratulacje !! ????????pozostaje pytanie czy w rzeczywistości czy w serialu ????????- zastanawiają się fani.

Zobaczcie zdjęcie Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego!

Zobacz także: Bardzo szczery wywiad z Mikołajem Roznerskim. O dzieciństwie, ukochanym synu i Adzie

Mikołaj Roznerski pokazał zdjęcie ze ślubu.

Para rzeczywiście wzięła ślub, czy to tylko sceny, które zobaczymy w "M jak miłość"?

ONS.pl