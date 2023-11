3 z 4

Ty też jesteś zaangażowanym tatą. Masz własną filozofię wychowywania syna?

Pochodzę z bardzo małej miejscowości, z domu, w którym panował etos pracy. Mój tata był rolnikiem, bardzo zajętym człowiekiem. Wstawał do pracy wraz ze wschodem słońca, a kończył ją, gdy słońce zachodziło. Żył wyłącznie pracą. Ja i moje rodzeństwo jesteśmy wychowani w podobnym duchu. Nasze dzieciństwo nie było beztroskie, nie było tak, że tata co wieczór przychodzi, przytula i czyta bajkę na dobranoc. Mój ojciec był dobrym człowiekiem, ale przede wszystkim pracował. Tak był wychowany, tego nauczył go jego tata. Ale ja staram się zbudować swój własny model rodziny. Chcę, żeby jej fundamentem były relacje.

Pokazałeś synowi miejsce, w którym się wychowałeś, swoją krainę dzieciństwa?

On bardzo lubi przyjeżdżać do babci. Niestety, w mojej wsi coraz rzadziej można spotkać krowę czy kurę. Ale jak przeszliśmy się po kilku sąsiadach, to jeszcze udało mu się tę kurę zobaczyć (śmiech).

Mówisz, że chcesz synowi przekazać, co się naprawdę w życiu liczy. A w jaki sposób ty sam to odkryłeś?

Określiłem sobie priorytety. Praca jest dla mnie bardzo ważna, ale dziś przede wszystkim liczy się dom. Wracam do niego i staję się ojcem oraz partnerem. I wiem, że to jest dla mnie najważniejsze.

Trudno chyba utrzymać tę równowagę, kiedy tak dużo się pracuje i często wyjeżdża.

Jeszcze dwa, trzy lata temu nie byłem taki mądry. Ale przyszedł moment, kiedy zastanowiłem się nad sobą i nad swoim życiem. I postanowiłem, że pora nauczyć się czerpać przyjemność z życia, a nie z pracy. Zacząłem też ograniczać pewne sytuacje. Na przykład kiedy wyjeżdżamy na wakacje z synem czy z Adą, to w zasadzie nie używam telefonu. Ostatnio przez dwa tygodnie żyłem odcięty od internetu. Cieszę się, że mi się to udało, bo jeszcze niedawno w ogóle sobie tego nie wyobrażałem. Kiedyś pracowałem nawet po czternaście godzin dziennie. Ale przyznaję, że przestawienie się na inny tryb jest trudne, bo nawet w szkole teatralnej mówili mi, że odrzucone propozycje kiedyś się na aktorze zemszczą.