Co za informacja! Mikołaj Roznerski, znany głównie z serialu "M jak miłość" i kilku komedii romantycznych, zagra w trzeciej części filmu "Kogel Mogel" (Jak teraz wyglądają aktorzy "Kogla Mogla"? ZDJĘCIA)- taką informację podał "Super Express". Roznerski walczył o rolę dorosłego Piotrusia. Z pewnością pamiętacie postać rozwydrzonego dziecka państwa Wolańskich z poprzednich części tej kultowej komedii ;). Właśnie w rolę Piotrusia po trzydziestce wcieli się Mikołaj Roznerski.

Reklama

Więcej tutaj: Czułości Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego na stacji benzynowej. Ależ oni się kochają!

Ilona Łepkowska dzięki namowom Ewy Kasprzyk napisała dalsze przygody bohaterów komedii "Kogel Mogel". W nowej części Kasia (grała ją Grażyna Błęcka-Kolska) będzie zgorzkniałą rozwódką mieszkającą z synem na wsi. Pani Wolańska (Ewa Kasprzyk) i jej mąż będą rodzicami Piotrusia i... córeczki. W tym momencie jeszcze nie wiadomo, kto ją zagra.

Więcej: Mikołaj Roznerski szczerze o dziecku z Adrianą Kalską!

Roznerski pokonał pewniaków!

Castingi do roli 30-letniego Piotrusia zostały właśnie zakończone i wszystko wskazuje na to, że zagra go właśnie Mikołaj Roznerski. W walce o rolę pokonał m.in. Piotra Stramowskiego czy Mateusza Damięckiego. Jak podaje "Super Express", Maciej Koterski który grał Piotrusia w pierwszej i drugiej części, nie był zainteresowany grą w części trzeciej. (Więcej: "Kogel Mogel" w telewizji! Co się stało z Piotrusiem? Jakie wpadki w filmie znaleźli widzowie? Sprawdź!)

Rozwiąż QUIZ: "No przecież dla przyjemności nikt nie pije, tylko jak mus", kto tak powiedział? Quiz z filmu "Kogel Mogel"!

Ten też! ;) ARCYTRUDNY QUIZ z "Kogla Mogla"

Czekacie na trzecią część komedii "Kogel Mogel"? Bo my tak!

East News

Reklama

To będzie coś! Myślicie, że Mikołaj Roznerski dobrze zagra Piotrusia? To w końcu kultowa postać! ;)