Czy Mikołaj Krawczyk wierzy w przyjaźń między kobietą a mężczyzną? Aktor ostatnio związał się z koleżanką z programu "Celebrity salon" - Sylwią Juszczak. Niedawno Krawczyk i Juszczak nawet zamieszkali razem. Czy związki Mikołaja zaczynają się od przyjaźni?

Marzena Rogalska stwierdziła, że pewien psycholog powiedział jej wprost, że przyjaźń między kobietami a mężczyznami nie jest możliwa, bo kobiety zawsze działają na facetów. Wtedy Mikołaj przytaknął i stwierdził, że jest czuły na piękno...

Wtedy Tomasz Kammel zapytał, jakich mężczyzn szukają współczesne kobiety. Dlaczego długo nie mogą znaleźć tego jedynego?

Nie mogą znaleźć facetów, bo nas jest mniej. Mówię o prawdziwych facetach. Ale wydaje mi się, nawiązując do przyjaźni damsko-męskiej, że kiedy są jakieś deficyty uczuciowe, życia intymnego z partnerem czy jak nie można sobie znaleźć partnera, to gdzieś przedstawiciele obojga płci do siebie lgną. Nie mają z tyłu głowy, że ma się to przerodzić w jakąś bliższą relację, intymną relację. To się dzieje - stwierdził Mikołaj Krawczyk w "Pytaniu na śniadanie".