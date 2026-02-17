Miko zrobiła to po treningu "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi wszystko uwiecznili
Izabella Miko została "przyłapana" po teningu do "Tańca z Gwiazdami". W naturalnej odsłonie wyszła z sali tanecznej i wsiadła do taksówki. Gdzie pojechała? Tylko spójrzcie na te zdjęcia.
Osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już na początku marca wystartuje najnowsza odsłona uwielbianego przez widzów show. Wśród gwiazd, które wystąpią w programie, jest Izabella Miko. Aktorka zatańczy w parze z Albertem Kosińskim, który niedawno po raz pierwszy został tatą.
Izabella Miko "przyłapana" po treningu do "Tańca z Gwiazdami"
Taneczny program Polsatu jeszcze się nie rozpoczął, ale już teraz wywołuje ogromne emocje. Ogłoszono już oficjalne numery par osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami", a bukmacherzy wskazali faworytkę najnowszej odsłony show. O Kryształową Kulę w nowym sezonie programu będzie walczyć m.in. Izabella Miko - to właśnie jej udział w programie wywołał lawinę konentarzy w sieci. Miko zareagowała i odpowiedziała na krytykę.
Wiadomo już, jak wyglądają treningi Izabelli Miko i Alberta Kosińkiego. Taneczna para od początku relacjonuje, jak szykuje się do pierwszego odcinka. Teraz z kolei możemy zobaczyć zdjęcia paparazzi!
Paparazzi "przyłapali" Izabellę Miko po wyjściu z sali tanecznej!
Izabela Miko wyszła z sali treningowej i wsiadła do taksówki.
Później paparazzi "przyłapali" ją, jak wchodziła do centrum rehabilitacji.
Zobaczcie więcej zdjęć!
Będziecie kibicować aktorce w "Tańcu z Gwiazdami"? My mocno trzymamy za nią kciuki!
