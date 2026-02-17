Reklama

Osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już na początku marca wystartuje najnowsza odsłona uwielbianego przez widzów show. Wśród gwiazd, które wystąpią w programie, jest Izabella Miko. Aktorka zatańczy w parze z Albertem Kosińskim, który niedawno po raz pierwszy został tatą.

Izabella Miko "przyłapana" po treningu do "Tańca z Gwiazdami"

Taneczny program Polsatu jeszcze się nie rozpoczął, ale już teraz wywołuje ogromne emocje. Ogłoszono już oficjalne numery par osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami", a bukmacherzy wskazali faworytkę najnowszej odsłony show. O Kryształową Kulę w nowym sezonie programu będzie walczyć m.in. Izabella Miko - to właśnie jej udział w programie wywołał lawinę konentarzy w sieci. Miko zareagowała i odpowiedziała na krytykę.

Wiadomo już, jak wyglądają treningi Izabelli Miko i Alberta Kosińkiego. Taneczna para od początku relacjonuje, jak szykuje się do pierwszego odcinka. Teraz z kolei możemy zobaczyć zdjęcia paparazzi!

Paparazzi "przyłapali" Izabellę Miko po wyjściu z sali tanecznej!

Miko zrobiła to po treningu "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi wszystko uwiecznili

Izabela Miko wyszła z sali treningowej i wsiadła do taksówki.

Miko zrobiła to po treningu "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi wszystko uwiecznili

Później paparazzi "przyłapali" ją, jak wchodziła do centrum rehabilitacji.

Miko zrobiła to po treningu "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi wszystko uwiecznili

Zobaczcie więcej zdjęć!

Miko zrobiła to po treningu "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi wszystko uwiecznili

Będziecie kibicować aktorce w "Tańcu z Gwiazdami"? My mocno trzymamy za nią kciuki!

Miko zrobiła to po treningu "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi wszystko uwiecznili
