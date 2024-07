Jeszcze kilka lat temu kolorowa prasa rozpisywała się na temat związku Izabelli Miko z Maciejem Zakościelnym. Para idealna - ona piękna, on przystojny, ale to nie wystarczyło by miłość przetrwała. Po rozstaniu Miko całkowicie poświęciła się swojej karierze i popularyzacji dbania o ekologię. Po chwilowej przerwie od uczuć, w końcu pojawiły się spekulacje o nowej miłości celebrytki. Jak dowiedział się "Super Express" nowym partnerem Miko został tajemniczy Amerykanin, który nie jest związany ze światem show-biznesu.

Kilka dni temu aktorka w towarzystwie ukochanego przyleciała do Polski. Gwiazda przedstawiła go swojemu ojcu, a on przekazał tabloidowi garść informacji na ten temat:

- Jestem bardzo szczęśliwy, że córka przyleciała. Iza też jest szczęśliwa. Jeśli chodzi o jej towarzysza, to... tak, mają się ku sobie, ale czy od razu narzeczony? To chyba za duże słowa. Często się ze sobą pokazują, ale zaręczyn jeszcze nie było. Przyjaźnią się...

Chociaż zaręczyn nie było to Miko wygląda na bardzo zakochaną. Zobaczcie sami jak miło spędzali czas w Polsce (fot. Super Express):