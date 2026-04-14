"Taniec z Gwiazdami" z odcinka na odcinek nabiera tempa, a jednocześnie, zgodnie z zasadami formatu, program opuszczają kolejne pary. Tym razem prowadzący Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna przekazali smutną wiadomość na koniec 6. odcinka Izabelli Miko i Albertowi Kosińskiemu. Jak zareagowali na werdykt?

Izabella Miko i Albert Kosiński czuli, że odpadną z "Tańca z Gwiazdami"

Izabella Miko i Albert Kosiński w rozmowie z Party.pl zostali zapytani tuż po odpadnięciu z tanecznego programu Polsatu o to, czy w trakcie legendarnej już "odpadanki" czuli, że mogą odpaść. Najpierw głos zabrał tancerz.

Ja osobiście przeczuwałem. Braliśmy to pod uwagę już wchodząc w ten odcinek. Byliśmy w dogrywce, więc tych głosów nam brakowało. Więc braliśmy to pod uwagę i myślę, że nawet jak czekaliśmy, była ta cisza, byłem już pogodzony z każdą wersją.

Jednak w dalszych słowach przyznał, że mimo przeczuć, nie zniknęła w nim chęć do dalszego tańczenia z aktorką w programie.

Oczywiście chciałbym przejść dalej i chcielibyśmy na pewno jeszcze więcej pokazać, ale nie było jakoś bardzo wielkiego zaskoczenia podsumował Kosiński.

Tancerz odniósł się też do programowych dogrywek apelując:

Po co komu dogrywki? Jak już ktoś nie ma głosów to już od razu dwie, albo cztery. A co? Też igrzyska są! Oczywiście tak z przymrużeniem oka był ten apel - przyznał żartując.

Albert razem z Izą z uśmiechami na twarzy przyznali też, że cieszą się z wzięcia udziału w dogrywce, dzięki której mogli zaprezentować publice o jeden taniec więcej. Warto też zaznaczyć, że po odpadnięciu Miko i Kosińskiego z "TzG" w sieci zawrzało.

Izabella Milko o odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami"

Na pytanie, czy sama Miko spodziewała się odpadnięcia, odpowiedziała bez wahania.

Tak, spodziewałam się. Ja już spakowałam wszystkie rzeczy z naszego miejsca, gdzie tam trenujemy. (...) Ale ja jestem wdzięczna za wszystko wyznała Miko.

W tej samej rozmowie w wideo powyżej Iza zdradziła nam swoje zawodowe plany na najbliższy czas.

