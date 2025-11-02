Jamajkę nawiedził huragan Melissa, który okazał się jednym z najpotężniejszych żywiołów ostatnich lat. Kataklizm przyniósł ofiary śmiertelne, a także spowodował olbrzymie zniszczenia: powodzie i przerwy w dostawie prądu dotknęły setki tysięcy mieszkańców. Na wyspie przebywało w tym czasie wielu turystów, w tym Michał Żebrowski z rodziną. Skala kataklizmu była szokująca, relacje mieszkańców i podróżnych w mediach społecznościowych ukazywały rozmiar tragedii. Teraz aktor w drodze powrotnej po Polski pokazał skutki kataklizmu.

Michał Żebrowski z rodziną był w epicentrum huraganu

Michał i Aleksandra Żebrowscy wybrali się na Jamajkę z dziećmi. Nie przypuszczali, że ich rajskie wakacje zmienią się w dramatyczną walkę z siłami natury. Huragan Melissa uderzył w wyspę nagle, a jego skutki były katastrofalne.

Podczas pobytu na Jamajce, Żebrowscy na Instagramie relacjonowali przebieg huraganu i pokazywali na własne oczy to, co działo się wokół nich, w tym dramatyczne sceny z hotelu, gdzie w pokojach nad nimi wypadły okna.

Przerażające obrazy zniszczeń na nagraniu Żebrowskiego

Trzy dni po przejściu huraganu Melissa, Michał Żebrowski opublikował nagrania z drogi na lotnisko. To, co zarejestrował, poraża skalą zniszczeń. Aktor uchwycił na filmie na InstaStories zalane ulice Jamajki i powalone drzewa. Podpis do nagrania mówi wszystko.

W drodze na lotnisko. Trzy dni po huraganie.

Sceny pokazywały ulice pełne wody i błota, miejscami nieprzejezdne, z konarami i całymi drzewami blokującymi przejazd.

Żebrowski relacjonuje powrót do Polski po katastrofie

Po przeżyciu tych dramatycznych chwil, Michał Żebrowski i jego rodzina opuścili Jamajkę. Ich droga do kraju została udokumentowana w relacjach publikowanych w mediach społecznościowych.

Na Instagramie aktor podzielił się kilkoma filmami z drogi na lotnisko. Nagrania te stanowią poruszające świadectwo grozy, jaką przeżyli. Mimo niebezpieczeństwa, rodzina Żebrowskich szczęśliwie uniknęła obrażeń.

Michał Żebrowski z rodziną był w epicentrum huraganu, Fot.: Instagram @zebrowski.michal

Żebrowski relacjonuje powrót do Polski po katastrofie, Fot.: Instagram @zebrowski.michal