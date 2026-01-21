Michał Żebrowski, znany aktor i dyrektor Teatru 6. piętro, wraz z żoną Aleksandrą Żebrowską spędzili czas w malowniczej Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Para opublikowała zdjęcia ze swojej wyprawy w mediach społecznościowych, przyciągając uwagę internautów i mediów.

Zdjęcia wykonane przy schronisku tatrzańskim ukazują zarówno wyjątkowy klimat miejsca, jak i niezwykłe poczucie humoru aktora. To właśnie jedno z opublikowanych zdjęć stało się przedmiotem szerokich komentarzy w sieci.

Aktor w kombinezonie i japonkach

Na opublikowanej fotografii Michał Żebrowski pozuje w jaskrawym kombinezonie narciarskim, który sam w sobie przyciąga uwagę. Jednak największe zaskoczenie budzi fakt, że na stopach aktor ma… japonki. Ten niecodzienny wybór obuwia, szczególnie w śnieżnej scenerii Tatr, bawi do łez.

Sam Michał Żebrowski zamieścił wspomniane zdjęcie w relacji na Instagramie, opatrując je jedynie krótkim komentarzem:

Nie pytajcie

Warto wspomnieć, że Michał i Aleksandra Żebrowscy nie pierwszy raz prezentują w mediach społecznościowych swoją zabawną stronę. Para słynie z publikowania żartobliwych zdjęć i filmików. W przeszłości zaskakiwali internautów m.in. przebierając się na wybory za Tadeusza i Zosię, nawiązując do "Pana Tadeusza".

Aleksandra Żebrowska nie unika także poruszania tematów tabu. Regularnie publikuje materiały ukazujące realia macierzyństwa, bez upiększeń i filtrów. To właśnie ta autentyczność i poczucie humoru zjednały im szeroką rzeszę fanów.

Aleksandra i Michał Żebrowscy przeżyli chwile grozy na Jamajce

Dziś Żebrowscy cieszą się spokojem Tatr, jednak kilka tygodni temu przeżyli prawdziwe chwile grozy podczas wakacji na Jamajce, którą wówczas pustoszył huragan Melissa. Sytuacja tym bardziej martwiła parę, że na urlop wybrali się razem z dziećmi. Michał i Aleksandra skrupulatnie relacjonowali wydarzenia w swoich mediach społecznościowych, informując na bieżąco, jak rozwija się sytuacja.

W obliczu zbliżającego się huraganu Melissa boimy się o naszą rodzinę ale też o całą jamajską społeczność, o miejsca, które znajdą się bezpośrednio na drodze huraganu, o ludzi, dla których Jamajka to coś więcej niż tylko piękne miejsce na wakacje pisała Aleksandra Żebrowska na Instagramie.

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a rodzina Żebrowskich mogła bezpiecznie wrócić do Polski.

Michał Żebrowski w Tatrach, fot. Instagram/zebrowski.michal

