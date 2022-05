Michał Wiśniewski zdradził, jak nazywa synka. Wybrał określenie bardziej nietypowe niż imię

Michał Wiśniewski uwielbia wybierać dla dzieci niecodzienne imiona. Jego najmłodszy synek otrzymał oryginalne Falco Amadeus, jednak okazuje się, że w domu muzyk mówi na niego zupełnie inaczej! Jeżeli myślicie, że chodzi o zdrobnienie od imienia to jesteście w błędzie. Wyjawił również, jak do małego Falco mówi rodzeństwo.

Michał Wiśniewski zdradził, jak zwraca się do syna

Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci. Niektóre z nich weszły już w dorosłość. Ze wszystkimi ma doskonały kontakt. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie wraz z najstarszym synem Xavierem nie wahali się ani chwili by jechać na granicę, pomagać potrzebującym. Fabienne Wiśniewska zdaje maturę i nie ukrywa, że ostatni czas jest dla niej ogromnie stresujący. Etiennette i Vivienne dziś już są nastolatkami i również dają ojcu mnóstwo powodów do dumy. Michał Wiśniewski niedawno udzielił szczerego wywiadu o nastoletnich córkach, w którym opowiedział o tym, jak w ostatnim czasie zmieniło się jego podejście do roli ojca. Wyznał, że pozwala córkom na popełnianie błędów i zbieranie własnych doświadczeń ale jednocześnie zawsze swoi za nimi murem. Oczkiem w głowie całej rodziny Wiśniewskich jest również mały Falco. Starsze rodzeństwo uwielbia opiekować się maluchem, Michał Wiśniewski właśnie zdradził, jak się do niego zwracają:

Dzieci zdrobniają imię Falco na wiele sposobów. Słyszeliśmy już Falcia, Falciś, Falcuś, Faluś. Są też poważne odmiany jak Falencjusz i Falcosław

Są to przeróżne zdrobnienia nawiązujące do imienia Falco, jednak to jak mówi do niego sam Michał Wiśniewski może wydać się zaskakujące.

Michał Wiśniewski pokazał urocze zdjęcia małego Falco i zdradził jak na niego pieszczotliwie mówi Pola oraz on sam:

Pola najczęściej mówi Falcunia a ja? Ja, po prostu… Schatzilein

"Schatzilein" z tłumaczenia z niemieckiego oznacza po prostu "kochanie". Określenie Michała Wiśniewskiego jest urocze ale jednocześnie oryginalne, podobnie jak imiona, jakie nadaje swoim ukochanym pociechom.

Nowe zdjęcia małego Falco rozczuliły internautów:

