Michał Wiśniewski szczerze o córkach. Chce je kontrolować? Padły słowa o kagańcu

Michał Wiśniewski, podobnie jak szereg innych gwiazd polskiego show-biznesu, pochwalił się rodzinnym zdjęciem ze świętowania Bożego Narodzenia. Lider "Ich Troje" ten wyjątkowy czas spędza z żoną Polą oraz wszystkimi swoimi dziećmi: Xavierem, Fabienne, Etiennette, Vivienne oraz Falco. Zobaczcie! Michał Wiśniewski ze wszystkimi dziećmi przy świątecznym stole Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci z trzech małżeństw: z Mandaryną, Anną Świątczak i Polą Wiśniewską. Tworzą szczęśliwą, patchworkową rodzinę, a ich przepisem na udaną relację jest wzajemny szacunek, o czym opowiadał w ostatnim wywiadzie dla magazynu "Party": Cały nasz patchwork opiera się na wzajemnym ogromnym szacunku. Mam piekielnie inteligentne i wrażliwe dzieciaki. Mimo że często się z nimi nie zgadzam, to zdaję sobie sprawę, że to osoby, które mają prawo o sobie decydować. Jako rodzice nie jesteśmy w stanie zawsze dopilnować, by nie stała im się krzywda. Możemy zrobić wszystko, by to tzw. guzowe zminimalizować. Tylko chory rodzic poświęca dziecku sto procent swojego czasu, kradnąc mu zdolność radzenia sobie samemu - mówił Michał Wiśniewski. Michał z drugą żoną, Anną i córką Etiennette Anną. Nikogo więc nie powinno dziwić, że Michał Wiśniewski święta spędza ze wszystkimi swoimi dziećmi, a warto zaznaczyć, że najstarsi, Xavier i Fabienne, są już dorośli! Na rodzinnym zdjęciu szczególną uwagę przykuwa jednak najmłodszy syn wokalisty, Falco Amadeus. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Michał Christian Wiśniewski...