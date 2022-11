Michał Wiśniewski zalał się łzami przez synka. "No i się poryczałem!"

Czyżby Michał Wiśniewski spodziewał się szóstego dziecka? Po tym, co wokalista opublikował w sieci, fani nie mają wątpliwości. Michał zrobił sobie niedawno wiele znaczący tatuaż, który opublikował w sieci. Widać na nim datę urodzenia Falco. Co ciekawe, tuż nad nim pojawił się podobny tatuaż, jednak bez daty oraz z tajemniczą literą C , oznaczającą, według internautów, prawdopodobnie pierwszą literę imienia kolejnej pociechy. Michał dodał hasztag – zdjęcie mówi samo za siebie. Natychmiast zrobiło się o tym głośno! Fani oszaleli i natychmiast zaczęli składać gratulacje. - A tatuaż powyżej to plany przyszłościowe czy już cos jest na rzeczy?😀 Tak czy tak gratuluje😁 - Czyżby...kolejny cud w drodze, czy w planach?! 🤔 Literka mówi, że imię już jest... Wiśniewscy najwyraźniej wybrali już imię dla kolejnego potomka . Michał ma upodobanie do bardzo wymyślnych i oryginalnych imion, dlatego trudno zgadnąć, jak ono będzie brzmiało. Ile Michał Wiśniewski ma dzieci? Michał jest obecnie ojcem piątki dzieci. Z Martą Mandaryną Wiśniewską ma dwoje już dorosłych : Xaviera Michała i Fabienne Martę. Z trzecią ex-żoną, Anną Świątczak, piosenkarz ma dwie dziewczynki: Etiennette Annę i Vivienne Viennę. Z obecną żoną Polą Wiśniewską – Falco Amadeusa, który urodził się w styczniu tego roku. Co ciekawe Pola jest już mamą czwórki maluchów z poprzedniego związku, co oznacza, że teraz Państwo Wiśniewscy posiadają dziewięcioro pociech. Czyżby niedługo na świece miała pojawić się dziesiąta? ZOBACZ TAKŻE: Michał Wiśniewski już nie ukrywa żony! Pola Wiśniewska opowiada, jak wygląda życie z dziewiątką dzieci i czy Michał obawia się o finanse tak dużej rodziny. Ten tajemniczy tatuaż Michała Wiśniewskiego wywołał burzę w sieci! ...