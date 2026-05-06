Sosnowiec podał konkrety dotyczące tego, jak chce symbolicznie uczcić pamięć Łukasza Litewki. Miasto zapowiedziało, że jednym z gestów upamiętnienia będzie wspólna organizacja drugiej edycji plenerowego wydarzenia „Zwierzogranie”, zaplanowanego na 14 czerwca. To właśnie z tym festiwalem i ideą pomocy zwierzętom poseł był szczególnie kojarzony.

Śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w wypadku drogowym na ul. Kazimierzowskiej między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Jechał rowerem, gdy uderzył w niego samochód prowadzony przez 57-letniego kierowcę. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. W sprawie okoliczności śmierci Łukasza Litewki toczy się śledztwo.

Pożegnanie posła odbyło się 29 kwietnia w Sosnowcu i zgromadziło wielu mieszkańców oraz polityków. W uroczystościach uczestniczyli m.in. prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą Nawrocką, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, minister Katarzyna Kotula, wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz posłowie: Anna Maria Żukowska, Mariusz Błaszczak, Grzegorz Płaczek i Paulina Matysiak. Wśród informacji przekazanych po uroczystościach pojawiła się także ta o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sosnowiec upamiętni Łukasza Litewkę

Łukasz Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia 2026 roku. Jego śmierć jest szokiem dla wielu. 6 maja przypadałyby jego urodziny. Wielu zastanawia się nad inicjatywą, która uczciłaby jego pamięć. Niektórzy wspominają o zakończeniu, którejś ze zbiórek. "Super Express" skontaktował się z miastem Sosnowiec, by zapytać, czy planowane są jakieś inicjatywy ku pamięci Łukasza Litewki.

Dla najbliższych zmarłego zbliżające się urodziny ich syna i brata… będą szczególnie trudne. Każdy, kto przechodził przez bolesny czas żałoby po bliskiej osobie potrafi to zrozumieć … Symbolicznym upamiętnieniem Łukasza Litewki będzie wspólna organizacja drugiej edycji ''Zwierzogrania'' (14 czerwca), którego miasto jest partnerem powiedział Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Przekazano również, że:

Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany odznaczeniem ''Zasłużony dla Miasta Sosnowca''. Kolejne kroki będą ustalane z rodziną

