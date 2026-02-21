Doda opowiedziała o miłości, samotności i życiu w show-biznesie. W sobotni poranek widzowie "Halo tu Polsat" zobaczyli przejmującą rozmowę z artystką. Doda nie tylko opowiedziała o serialu dokumentalnym o sobie, ale również odpowiedziała na pytania dotyczące jej życia prywatnego.

Doda szczerze o serialu o sobie

W minioną środę 18 lutego odbyła się oficjalna premiera serialu "DODA", a w piątek 20 lutego dokument o życiu artystki trafił na platformę Prime Video. Dziś rano Doda w szczerej rozmowie z Aleksandrem Sikorą dla "Halo tu Polsat" zabrała głos ws. produkcji. Sikora powiedział do Dody wprost, że po obejrzeniu serialu ma smutną refleksję, że artystka jest bardzo samotna. Jak skomentowała to Doda?

Show biznes to jest samotność, chciałam postawić tutaj znak równości, też taką przestrogę dla tych ludzi, którzy bardzo chcą tu być, czy rodziców, którzy robią wszystko żeby wepchnąć tutaj swoje dzieci odpowiedziała szczerze artystka.

Doda zdradza, czy jest szczęśliwa. Mówi o swoich relacjach i miłości

Podczas wywiadu dla "Halo tu Polsat" Aleksander Sikora zapytał Dodę wprost, czy dziś jest szczęśliwa. Piosenkarka od razu odpowiedziała.

Jestem szczęśliwą laską bo umiem zachować proporcje pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Od niedawna nie ulegam żadnej presji pokazywania czegoś na Instagramie czy na Facebooku, co było ciężkie przez pierwszy okres bo chciałam udowodnić, jak bardzo jest super, a to jest iluzja i to jest bardzo toksyczne. Dopiero lekcję odrobiłam dwa lata temu mówiła w wywiadzie dla Halo tu Polsat.

Nagle Doda usłyszała bardzo osobiste pytanie: "w którym facecie, którego znamy z opinii publicznej, który według ciebie jest taką twoją największą miłością życia?". Artystka powedziała wtedy wprost.

Myślę, że po moim pierwszym mężu, który złamał mi serce i moją psychikę, już nigdy tak naprawdę nie czułam tego, chociaż wydawało mi się, że tak. Teraz po dwóch terapiach, które przeżyłam, moje życie całkowicie się zmieniło. Nigdy przez tamten czas już nie poczułam takiej prawdziwej miłości, ponieważ żadnemu nigdy nie zaufałam

Artystka nie ukrywa, że dopiero teraz "wraca do gry" i jest gotowa na nową relację.

Dopiero teraz, kiedy życie prywatne całkowicie trzymam dla siebie i nie mam obawy, że ktoś mnie wykorzysta jak windę do sławy, mogę spokojnie opuścić gardę i patrzyć na drugiego człowieka z poczuciem prawdy w jego oczach powiedziała w śniadaniówce Polsatu.

Oglądaliście wywiad z Dodą w "Halo tu Polsat"?

