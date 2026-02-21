Doda w przejmującym wyznaniu o samotności i swoich relacjach. Powiedziała to głośno
Doda otworzyła się w rozmowie z Aleksandrem Sikorą. Artystka w wywiadzie wyemitowanym w "Halo tu Polsat" opowiedziała o samotności w świecie show-biznesu, zabrała głos ws. swoich relacji i wyjawiła, czy jest gotowana na nowy związek. Sprawdźcie, co powiedziała gwiazda.
Doda opowiedziała o miłości, samotności i życiu w show-biznesie. W sobotni poranek widzowie "Halo tu Polsat" zobaczyli przejmującą rozmowę z artystką. Doda nie tylko opowiedziała o serialu dokumentalnym o sobie, ale również odpowiedziała na pytania dotyczące jej życia prywatnego.
Doda szczerze o serialu o sobie
W minioną środę 18 lutego odbyła się oficjalna premiera serialu "DODA", a w piątek 20 lutego dokument o życiu artystki trafił na platformę Prime Video. Dziś rano Doda w szczerej rozmowie z Aleksandrem Sikorą dla "Halo tu Polsat" zabrała głos ws. produkcji. Sikora powiedział do Dody wprost, że po obejrzeniu serialu ma smutną refleksję, że artystka jest bardzo samotna. Jak skomentowała to Doda?
Show biznes to jest samotność, chciałam postawić tutaj znak równości, też taką przestrogę dla tych ludzi, którzy bardzo chcą tu być, czy rodziców, którzy robią wszystko żeby wepchnąć tutaj swoje dzieci
Doda zdradza, czy jest szczęśliwa. Mówi o swoich relacjach i miłości
Podczas wywiadu dla "Halo tu Polsat" Aleksander Sikora zapytał Dodę wprost, czy dziś jest szczęśliwa. Piosenkarka od razu odpowiedziała.
Jestem szczęśliwą laską bo umiem zachować proporcje pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Od niedawna nie ulegam żadnej presji pokazywania czegoś na Instagramie czy na Facebooku, co było ciężkie przez pierwszy okres bo chciałam udowodnić, jak bardzo jest super, a to jest iluzja i to jest bardzo toksyczne. Dopiero lekcję odrobiłam dwa lata temu
Nagle Doda usłyszała bardzo osobiste pytanie: "w którym facecie, którego znamy z opinii publicznej, który według ciebie jest taką twoją największą miłością życia?". Artystka powedziała wtedy wprost.
Myślę, że po moim pierwszym mężu, który złamał mi serce i moją psychikę, już nigdy tak naprawdę nie czułam tego, chociaż wydawało mi się, że tak. Teraz po dwóch terapiach, które przeżyłam, moje życie całkowicie się zmieniło. Nigdy przez tamten czas już nie poczułam takiej prawdziwej miłości, ponieważ żadnemu nigdy nie zaufałam
Artystka nie ukrywa, że dopiero teraz "wraca do gry" i jest gotowa na nową relację.
Dopiero teraz, kiedy życie prywatne całkowicie trzymam dla siebie i nie mam obawy, że ktoś mnie wykorzysta jak windę do sławy, mogę spokojnie opuścić gardę i patrzyć na drugiego człowieka z poczuciem prawdy w jego oczach
Oglądaliście wywiad z Dodą w "Halo tu Polsat"?
Zobacz także:
- Doda zła na Gessler: "To ja idę do niej za psie pieniądze, a ona się tak odzywa podle?"
- Reżyserka serialu o Dodzie zdradziła prawdę o współpracy z artystką. Padły zaskakujące słowa
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.