Na instagramowych profilach Poli i Michała Wiśniewskich ukazały się krótkie nagrania przedstawiające ich najmłodszych synów uchwyconych podczas wspólnej zabawy. Czerwonowłosy muzyk przy okazji uznał, że jego cięzko pracującej w domu żonie należy jednak oddać sprawiedliwość i napisał, jak wyglądają kulisy takich rodzinnych sesji. Zobaczcie, co miał do powiedzenia na ten temat.

Reklama

Michał Wiśniewski prezentuje nagranie z synami i wyznaje miłość żonie

Michał Wiśniewski, doświadczony ojciec sześciorga dzieci, bardzo lubi chwalić się rodziną i podkreśla wyjątkową więź, jaka łączy wszystkie jego pociechy. Do rodziny Wiśniewskich dołączyły też dzieci Poli z poprzedniego związku, co oznacza, że małżonkowie wychowują wspólnie dziesięcioro dzieci. Nic dziwnego, że żona wokalisty, ogarniająca dom i dwoje wymagającej nieustannej opieki maluchów ma prawo być zmęczona nadmiarem zajęć. Gwiazdor uznał, że fani zachwycający się ich rodzinną sielanką powinni wiedzieć, że ich codzienność to nie tylko słodkie kadry z social mediów, ale i ciężka harówka:

To wszystko tak ślicznie wygląda na filmikach, ale gdzieś z tyłu stoi zmęczona mama... Najukochańsza osoba na świecie! - zaznaczył

Zobacz także: Oto nowy dom Poli i Michała Wiśniewskich. Luksus to mało powiedziane. ZDJĘCIA

Instagram/@wisniewska_pola

Nagranie, jakim pochwalili się Wiśniewscy, przedstawia Falco Amadeusa leżącego w łóżeczku obok najmłodszego brata, Noëla Cloé. Widać, że chłopców już połączyła wyjątkowa więź, a dwulatek jest wobec noworodka bardzo czuły i "opiekuńczy".

Miłość - podpisała całość dumna mama, posługując się hasztagiem

Instagram @wisniewska_pola

Przypomnijmy, że Pola chwaliła już Falco Amadeusa za to, jak zareagował na pojawienie się młodszego brata. Opowiedziała instagramowym obserwatorom, że straszono ją, iż chłopiec będzie zazdrosny i zacznie pokazywać "różki":

Mówili: „Falco NA PEWNO będzie zazdrosny o maluszka” lub „Jak się urodzi mały to Falco dopiero Wam pokaże”. I co? I nic! Nikt się nie spodziewał, że Falco będzie taki troskliwy i kochający. Noela ciągle głaszcze, tuli i całuje. I dzieli się z nim wszystkim (wczoraj nawet nakarmił go swoim deserem) Także dobrze jest. Póki co - opisała rodzącą się braterską więź

Instagram @wisniewska_pola

A co wy na to? Jesteście pod wrażeniem, jak Pola Wiśniewscy radzi sobie z domem pełnym dzieci?

Reklama

Zobacz także: Pola Wiśniewska wyjawiła znaczenie imienia synka. Zaskakujące wyjaśnienie?

Instagram