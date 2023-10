Dopiero co Pola i Michał Wiśniewscy zostali rodzicami - w maju powitali na świecie drugiego wspólnego potomka, synka o oryginalnych imionach Noël Cloé. Dumna mama przyznaje, że często spotyka się z pytaniami o wybór tak nietypowego zestawu imion dla pociechy. Tym razem Pola Wiśniewska nie stroniła od konfrontacji z internautką. Zobaczcie, co odpowiedziała!

W drugiej połowie maja Pola i Michał Wiśniewscy ponownie zostali rodzicami - świat przyszedł ich synek, Noël Cloé. Od tamtej pory świeżo upieczeni rodzice drugiego wspólnego dziecka chętnie dzielą się swoją codziennością i publikują kadry z maleństwem w sieci. Jak się okazuje, spotykają się też z pytaniami dotyczącymi ... imienia synka.

Tym razem żona Michała Wiśniewskiego postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i wprost odpowiedziała na pytanie jednej z internautek o imię najmłodszego syna.

Pytając o znaczenie imienia Noëla Cloé, fanka Poli Wiśniewskiej powołała się między innymi na to, że żona lidera Ich Troje dzieli się w sieci wieloma faktami i kadrami z życia.

- Nic mi do tego, jakie imię daliście waszemu synowi. Jednakże zastanawia mnie fakt, czy wiecie, że Noël to z języka francuskiego święta Bożego Narodzenia. Trochę zaskakujące »imię« pani Polo, proszę mnie nie zjeść za ten komentarz! Najzwyczajniej w świecie nie rozumiem, skąd taki pomysł. A skoro dzielicie się tym publicznie, to wiadome… - czytamy w komentarzu.