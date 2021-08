Michał Szpak w biustonoszu, z napisami na twarzy i w szpilkach na Top of the Top Sopot Festival

Wielka muzyczna impreza Top of The Top Sopot Festival 2018 już za nami! Podczas koncertów relacjonowanych przez stację TVN wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej takie jak: Kayah, Beata Kozidrak, Kasia Kowalska, Michał Szpak, Natalia Szroeder czy Edyta Górniak. Artyści zachwycili, ale czy widzowie chętnie oglądali ich występy? Zdecydowanie TAK! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl relację z festiwalu śledziło średnio 1,74 mln widzów! Top of The Top Festival hitem TVN Okazuje się, że w czasie transmisji festiwalu TVN był zdecydowanym liderem na rynku telewizyjnym. Co więcej, jak informuje portal, muzyczną imprezę w Sopocie śledziło o 100 tysięcy osób więcej niż poprzednim roku! Najwięcej osób obejrzało relację z pierwszego dnia Top of The Top Sopot Festival- stację TVN wybrało wówczas 1,95 mln widzów. Wy również oglądaliście relacje z Top of The Top Sopot Festival? Zobacz także: W tak seksownym wydaniu Michała Szpaka jeszcze nie widzieliśmy! Zobacz, jak zaszalał w Sopocie! Relacje z Top Of The Top Festival oglądało średnio 1,74 mln widzów. Na imprezie wystąpił m.in. Michał Szpak.