Michał Wiśniewski opublikował czułe zdjęcie z żoną. Romantyczne wyznanie piosenkarza

Choć początkowo fani Michała Wiśniewskiego mogli z przymrużeniem oka słuchać lidera "Ich Troje" w kwestii jego uczuć, to z czasem okazało się, że piosenkarz rzeczywiście się zakochał. Na pierwszym etapie znajomości szczery do bólu i charyzmatyczny wokalista nie pokazywał swojej drugiej połówki. Również Pola nie chciała się za bardzo wychylać. Być może próbowała jak najdłużej odwlekać to, co w jej przypadku i tak było nieuniknione - porównywanie do poprzednich partnerek artysty. Dzisiaj wydaje się jednak, że miłość kwitnie, a gwiazdor jest wpatrzony wyłącznie w swoją piątą żonę.

Niedawno Michał Wiśniewski opublikował piękną rodzinną fotografię. Przy okazji lider Ich Troje przyznał, że obecnie przeżywa niezwykle szczęśliwy okres. Trzeba przyznać, że od tego romantycznego wyznania aż robi się ciepło na sercu.

Michał Wiśniewski podzielił się romantycznym wyznaniem. "Uśmiech sam rysuje się na twarzy"

Michał Wiśniewski przyznał, że opublikowane niedawno zdjęcie nie pochodzi z rodzinnego albumu. Chociaż fotografia została stworzona w ramach współpracy z klientem, to lider Ich Troje zaznaczył, że nie ma w niej nic sztucznego. Piosenkarz stwierdził, że w szczery sposób pokazuje jego codzienność, która najwyraźniej mieni się w kolorowych barwach. Przy okazji dodał, że z biegiem lat nadal jest szczęśliwy w małżeństwie i z radością czeka na zbliżającą się rocznicę.

Zatrzymać moment. Z jednej strony to była sesja dla klienta, z którym będziemy pracować przez kolejne lata, ale z drugiej strony uwieczniliśmy przy okazji codzienność. W kwietniu miną trzy lata razem, a my nadal tacy sami szczęśliwi. Przychodzisz na sesję do przyjaciela a on nawet nie musi ci mówić: "Uśmiechnij się". Widzisz swoje skarby, a uśmiech sam rysuje ci się na twarzy. Cytując klasyka: "Wszystko możecie mi zabrać, ale nie tę chwilę" - czytamy we wpisie Michała Wiśniewskiego.

Wygląda na to, że rodzina Wiśniewskich przechodzi wspaniały okres. Chociaż Pola wielokrotnie była zaczepiana przez internautów, którzy chcieli dowiedzieć się, jak czuje się jako piąta żona i porównywali ją do poprzednich partnerek Michała Wiśniewskiego, to ukochana piosenkarza nie przejmuje się tymi uwagami. Najwyraźniej jest skupiona przede wszystkim na małżonku i dzieciach.

Warto przypomnieć, że w przeszłości artysta związany był z Magdą Femme, Mandaryną, Anią Świątczak oraz Dominiką Tajner. Z poprzednich związków lider Ich Troje ma czwórkę dzieci. Ostatnio głośno było o Fabienne i Xavierze, którzy pojawili się w "Dzień dobry TVN".

Michał Wiśniewski długo ukrywał twarz piątej żony

Chociaż Michał Wiśniewski wielokrotnie podkreślał, że jest szczęśliwie zakochany w Poli, to przez długi czas nie chciał pokazać jej twarzy. Wokalista stwierdził, że jego obecna partnerka jest inna niż poprzednie, dlatego postanowił chronić jej prywatność. W związku z tym, że piąta żona nie jest aktywna w polskim show-biznesie, artysta nie chciał ściągać na nią zbyt dużej uwagi fotoreporterów.

Pola jest wyjątkowa, inna niż moje dotychczasowe partnerki. Jest spoza tej branży, spoza środowiska, ma własny kawałek podłogi. Mam nadzieję, że to jej wystarczy, żeby wytrzymać z takim gościem jak ja. Tego jej i sobie życzę - mówił.

W końcu jednak fani Michała Wiśniewskiego poznali twarz jego piątej żony. Obecnie Pola Wiśniewska nie krępuje się już w mediach społecznościowych i chętnie publikuje swoje rodzinne zdjęcia. Wszystko wskazuje na to, że pogodziła się z tym, że jej ukochany jest gwiazdą i nauczyła się z tym funkcjonować.