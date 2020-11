Michał Wiśniewski miażdży Świerzyńskiego: "Pacjent, który słyszy muzykę Bayer Full może wstać co najwyżej po to, żeby ją wyłączyć"

Michał Wiśniewski w programie "Debata Dnia" w Polsat News skomentował wypowiedź Sławomira Świerzyńskiego, który na antenie tej samej stacji wyznał ostatnio, że chorzy, którzy leczą się w szpitalach również potrzebują muzyki. Lider zespołu "Ich Troje" nie ukrywa oburzenia słowami muzyka disco-polo! Sprawdźcie, jak Michał Wiśniewski odpowiedział Sławomirowi Świerzyńskiemu!

Zaledwie kilka dni temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło, że Fundusz Wsparcia Kultury przekaże 400 milionów złotych na wsparcie w sumie ponad 2000 podmiotów z branży kulturalnej. Okazało się wówczas, że wśród beneficjentów znaleźli się m.in. Golec uOrkiestra, Kamil Bednarek czy Grzegorz Hyży. Na liście znalazł się również Sławomir Świerzyński i jego żona. Wokalista disco polo miał otrzymać 150 tys. złotych, a jego żona, Renata Świerzyńska na Bayer Full Impresariat, aż 400 tys. złotych- łącznie będzie to 550 tys. złotych. Tak wysokie kwoty oburzyły wiele osób- gwiazdy, które miał otrzymać pomoc finansową, zostały skrytykowane m.in. przez Kazika Staszewskiego z zespołu Kult. Co ciekawe, Sławomir Świerzyński odpowiedział wówczas na komentarz artysty!

Bayer Full sprzedał w Polsce 17 i pół miliona płyt, na fakturę, i od tego wszystkiego odprowadził podatki. My jako zespoły disco polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że "nie chcemy waszych pieniędzy", to... Kto pamięta taki zespół jak Kult, na litość Boską? - Sławomir Świerzyński podsumował na antenie Polsat News.

Sławomir Świerzyński na antenie Polsat News mówił również, że dla niego 3000 złotych brutto dla pracowników służby zdrowia, to dużo. Co więcej, muzyk disco polo odpowiadając na słowa lekarza, który mówił, że w obecnej chwili wydaje się, że najważniejsze dla wszystkich powinno być wsparcie służby zdrowia, stwierdził, że chorzy również potrzebują muzyki.

Chory w szpitalu też potrzebuje muzyki. My ten klimat muzyczny i artystyczny zapewniamy tym ludziom- lider zespołu "Bayer Full" mówił na antenie Polsat News.

Teraz słowa Sławomira Świerzyńskiego skomentował Michał Wiśniewski! Lider zespołu "Ich Troje" nie ukrywa, że jest oburzony! Muzyk pojawił się w programie "Debata Dnia" razem z Piotrem Gąsowskim. Piotr Gąsowski próbował ostudzić emocje i apelował do kolegów z show-biznesu, żeby nie krytykowali się publicznie. Wtedy Michał Wiśniewski odpowiedział, dlaczego nie może nie zareagować na słowa Świerzyńskiego.

Piotrze, to chodzi o to, ze facet, który nazywa się cesarzem disco polo, który mógłby Marcinowi Millerowi buty lizać przychodzi i mówi, że w szpitalu potrzebna jest jego muzyka. Pacjent rzeczywiście, jak włączą jego muzykę, może jedynie wstać i ją wyłączyć. Właśnie to robi złą robotę- Michał Wiśniewski mówił w Polsat News.