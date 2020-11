Na liście beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury znalazł się Radosław Liszewski, lider zespołu Weekend, który wylansował hit "Ona tańczy dla mnie". Choć wypłata pieniędzy (niekiedy liczona w milionach) została na razie wstrzymana przez ministra kultury, w sieci nie brakuje ostrych komentarzy internautów oraz artystów, którzy nie starali się o pomoc od państwa.

Swoje oburzenie wyraził również Radek Liszewski. Jego motywacje są jednak inne.

Radek Liszewski jest oburzony, ale faktem, że ktoś może krytykować pomysł wsparcia artystów tak wielkimi sumami. Sam znalazł się na liście z przydzieloną kwotą aż 520 tysięcy złotych! Muzyk tłumaczy w "Super Expressie", że od lat prowadzi działalność, która w tym roku wykazała straty, stąd wniosek o dotację:

Weszła ustawa, według której z powodu pandemii przysługuje mi prawo do ubiegania się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Sportu, gdzie jako przedsiębiorca złożyłem wniosek i dostałem dotację. Każdy, kto prowadzi własną działalność, wykazał stratę względem ubiegłego roku i płaci podatki, miał do tego prawo. Nie rozumiem, dlaczego ktoś zagląda mi teraz w kieszeń. Dodam, że przez kilka lat zapłaciłem, od momentu sukcesu piosenki „Ona tańczy dla mnie”, dziesięciokrotnie więcej podatków niż to, co mi przyznano, więc nie zgadzam się z opinią, że ministerstwo wypłaciło pieniądze z kieszeni podatników. [...] – mówi w rozmowie z „Super Expressem”.