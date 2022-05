Pola Wiśniewska ma już wybrana suknię ślubną na wrzesień! Michał zachwycony: "Na bogato! Tak jak lubię!"

Mijają dwa lata od czasu, gdy Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska zakochali się w sobie. Jednak o ich związku do niedawna było wiadomo tylko to, że poznali się na portalu randkowym. Wokalista Ich Troje nie publikował wspólnych zdjęć, nie opowiadał wylewnie o ślubie. Teraz coś się zmieniło. Michał zaczął wrzucać na Instagrama fotografie żony i publicznie wyznawać jej miłość. W połowie marca para pojawiła się na premierze widowiska „Gwiazda”. Teraz para udzieliła wywiadu najnowszemu magazynowi "Party". Co mówi żona Michała? Co mówią? Czy Pola ma chęć zaistnieć w show-biznesie? Czy Pola, żona Michała Wiśniewskiego ma chęć zaistnieć w show-biznesie? Jak się okazuje tego wieczoru żona Michała nie pozowała fotoreporterom na ściance. Dzielnie towarzyszyła mężowi mimo zakłopotania, bo - jak twierdzi w rozmowie w najnowszym „Party” - wybrała się do teatru nie po to, by pokazać się światu. Po prostu to był ich pierwszy wolny wieczór od narodzin syna. Publikacja mojego pierwszego zdjęcia w internecie była spontanicznym pomysłem Michała, o którym dowiedziałam się po fakcie. Rozbawiło mnie to i nieco zaskoczyło, ale sam fakt niczego dla mnie nie zmienia. Wciąż cenię sobie prywatność i spokój. Codziennie obserwuję blaski i cienie popularności Michała i to mi w zupełności wystarczy", zapewnia. Od narodzin Falco Wiśniewscy mają w sumie dziewięcioro dzieci. Jakim Michał jest tatą? Michał czerpie radość ze wspónie spędzonego czasu i tęskni, gdy nie może być blisko. Kąpie, karmi i tuli do snu Falco. Naprawdę miło jest go oglądać w takim wydaniu ," chwali męża Pola. Michał nauczył się doceniać to, co ma. Uważa się wręcz za szczęściarza, bo ma zdrowe dzieci. A to jest dla niego najważniejsze. Na rozmowę...