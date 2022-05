Michał Wiśniewski zaskoczył swoich fanów, i to podwójnie. Kiedy lider "Ich Troje" poinformował w swoich mediach społecznościowych o wznowieniach koncertów, internauci nie kryli radości, a niektórzy dosłownie osłupieli. Wszystko przez plakat, który promował występy kultowego już zespołu. Kiedy fani go zobaczyli, nie byli w stanie rozpoznać, kto na nim jest, a niektórzy sądzili nawet, że "Ich Troje" zyskało nowego członka! Nic podobnego. Co więcej, to co widzimy na plakacie to wcale nie zasługa programów graficznych, a upływającego czasu. Jacek Łągwa dziś wygląda zupełnie inaczej. Jak wygląda Jacek Łągwa z "Ich Troje"? Choć "Ich Troje" powstało 26 lat temu, od 1995 roku zespół cieszy się niesłabnącą popularnością, a na koncertach słynnej grupy możemy zobaczyć całe pokolenia Polaków. Twórcy największych muzycznych przebojów przyciągają ogromną widownię, a Michał Wiśniewski właśnie zapowiedział, że "Ich Troje" ponownie wyrusza w trasę i w najbliższych miesiącach z pewnością odwiedzi dwa miasta. Jednak kiedy lider zespołu opublikował na Instagramie plakat promujący wydarzenie, fani nie mieli pojęcia, kim jest mężczyzna stojący obok niego i Anny Świątczak! A kto to ten Pan po prawej, nowy członek zespołu ? Nie poznaję tych ludzi. Ten pan po prawej to chyba Bartosz Węglarczyk - czytamy w komentarzach. Od razu uspokajamy. W ostatnim czasie w "Ich Troje" nie doszło do żadnych roszad, a mężczyzna, który wzbudził takie zainteresowanie internautów, to nie kto inny jak Jacek Łągwa, który jest związany z zespołem od samych początków jego istnienia. Jak się okazuje, 51-letni wokalista przeszedł ogromną metamorfozę. Jacek Łągwa, którego fani zespołu zapamiętali jako...