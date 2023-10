Wczoraj Michał Wiśniewski opublikował w sieci rozpaczliwe nagranie, w którym poinformował, że jego mama potrzebuje krwi. Zmartwieni stanem zdrowia Grażyny Wiśniewskiej internauci od razu ruszyli z pomocą. Michał Wiśniewski ponownie zabrał głos i przyznał, że jego mama właśnie jest operowana. Muzyk ze wzruszeniem podziękował również za zaangażowanie internautów w kwestii pomocy, o którą poprosił:

Jestem pierwszy raz w takiej potrzebie to bardzo się cieszę, że mam na kogo liczyć, to dużo dla mnie znaczy.

Co jeszcze przekazał Michał Wiśniewski?

Michał Wiśniewski o stanie zdrowia Grażyny Wiśniewskiej

Mama Michała Wiśniewskiego trafiła do szpitala. Muzyk ze łzami w oczach poinformował internautów o stanie zdrowia rodzicielki i poprosił o pomoc. Okazało się, że dla Grażyny Wiśniewskiej potrzebna była krew 0RH-. Internauci od razu ruszyli z pomocą, nie tylko udostępniając jego apel ale również udając się na punktów krwiodawstwa. Michał Wiśniewski jest poruszony pomocą, którą otrzymał.

Bardzo dziękuję za wczorajszy odzew, to było bardzo miłe i dało mi mnóstwo pozytywnej energii, ponieważ jestem pierwszy raz w takiej potrzebie to bardzo się cieszę, że mam na kogo liczyć, to dużo dla mnie znaczy. Wczoraj było dramatycznie ale wybaczcie mi państwo, w takich sytuacjach wykorzystuje się każdą szansę, ja też służę pomocą, wsparciem wielokrotnie, więc poczułem się zobowiązany też zwrócić się o pomoc. Odzew jest tak strasznie duży, że będę kontynuował to w przyszłości.

Michał Wiśniewski zabrał również głos na temat stanu zdrowia mamy:

Moja mama jest właśnie operowana.

Dodał także, że z samego rana udał się do centrum krwiodawstwa, z zamiarem oddania krwi dla mamy, ponieważ również ma grupę 0RH-, okazało się jednak, że nie może być dawcą.

Pojechałem rano do centrum krwiodawstwa i niestety nie mogę oddać krwi ze względu na przebyty nowotwór, leczenie łuszczycowe, więc mimo to, że mam to 0RH- to nie mogę go wykorzystać.

Michał Wiśniewski o walce z nieuleczalną chorobą, jaką jest łuszczyca opowiedział jakiś czas temu w mediach. Muzyk zmagał się również z chorobą nowotworową, o której nawrocie mówił m. in. w 2014 roku. Teraz apeluje do fanów, by kontaktowali się z centrami krwiodawstwa i dowiadywali się czy mogą oddać swoją krew, zanim udadzą się do placówki, ponieważ sam nie wiedział, że mogą być jakieś przeciwskazania.

Instagram / m_wisniewski1972

Michał Wiśniewski poruszony bezinteresowną pomocą, chce mocniej działać w kwestiach oddawania krwi dla potrzebujących. Jego działalność charytatywna od lat jest imponująca. Warto wspomnieć m. in. o akcji "Wiśnia Dzieciom", którą Michał Wiśniewski zainicjował już ponad 20 lat temu. Lider zespołu "Ich Troje" odwiedza podopiecznych Domów Dziecka, gdzie wciela się w rolę św. Mikołaja. Powtarza, że zawsze stara się być dla ludzi i jest poruszony, że gdy sam znalazł się w potrzebie, internauci nie wahali się ani chwili.

Miejmy nadzieję, że mama Michała Wiśniewskiego szybko wróci do zdrowia.