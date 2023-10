Michał i Pola Wiśniewscy oczekują przyjścia na świat swojego drugiego wspólnego dziecka. O tym, że żona artysty jest w ciąży, dowiedzieliśmy się z jej wpisu w mediach społecznościowych, gdzie pokazała test ciążowy. Wiadomo, że jest to już coraz bardziej zaawansowany etap, a do rozwiązania zostało coraz mniej czasu. Gwiazdor i jego żona ujawnili także, że powitają kolejnego synka. Michał Wiśniewski nie kryje radości z tego faktu i robi wszystko, by ciąża mijała Poli jak najlepiej. Aby tak było, spełnia jej wszelkie zachcianki. W najnowszej rozmowie z mediami piosenkarz ujawnił, co najbardziej jego żona lubi jeść w ciąży. Okazuje się, że jest to bardzo nietypowy produkt.

Reklama

Michał Wiśniewski zdradził największą ciążową zachciankę Poli

Kiedy w październiku 2022 roku na swoim Instagramie Pola Wiśniewska pokazała dodatni wynik testu ciążowego, wielu fanów wokalisty "Ich Troje" nie kryło zaskoczenia. Przypominamy, że pod koniec stycznia 2021 roku na świat przyszedł pierwszy syn Michała Wiśniewskiego i jego piątej żony - Falco Amadeus. Choć para dawała wcześniej do zrozumienia, że chcą mieć kolejne dzieci, a piosenkarz zrobił sobie nawet tatuaż, który uwzględniał nienarodzonego potomka, nikt nie przypuszczał, że będzie to tak szybko.

Teraz Pola Wiśniewska jest już na półmetku ciąży i wkracza w ten moment, który wymaga coraz więcej wysiłku. Gwiazdor wprost staje na głowie, by umilić żonie ciążę. Stara się spełniać nawet najdziwniejsze jej zachcianki. W krótkiej wypowiedzi dla "Faktu" przyznał, że jest jedna rzecz, którą Pola Wiśniewska je w olbrzymich ilościach. To popularne w kuchni koreańskiej i japońskiej kimchi! Artysta sam nie ukrywa zaskoczenia preferencjami jego żony.

- Pola je kimchi w ilościach przemysłowych. Pamiętam, że w ostatniej ciąży jeździłem non stop do sushi, by kupować tę kapustę - nie sushi, tylko kapustę. Rozumiesz?! - skwitował Michał Wiśniewski.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Ciężarna Pola Wiśniewska tonie w pocałunkach Michała Wiśniewskiego. "Starczy, bo ostrość straciłam"

Przy okazji Michał Wiśniewski został wciągnięty w rozważania nad imieniem synka. Dotąd para nie ujawniała, jak zamierzają dać chłopcu na imię. Wciąż jeszcze sami nie są pewni. Wcześniej żona gwiazdora bardzo liczyła na to, że ich drugie dziecko okaże się dziewczynką, w związku z czym jej zapatrywania na imiona dla dziecka były całkiem inne. Wokalista z kolei podkreśla, że od początku chciał chłopca i zależało mu na tym, by imię zaczynało się na literę C.

- Właśnie to nie jest do końca pewne. Ja się śmieję teraz, bo moja żona bardzo pragnęła dziewczynki, a ja syna - żeby było 5:5. Tak naprawdę ja spełniłem, ona nie. I teraz mam wytatuowane C, a ona mówi: "nie może być na C, bo to było pod imię żeńskie, a ja nie będę dla czterech milimetrów tatuażu szukała imienia chłopca na C" - oznajmia wokalista.

Niestety, gwiazdor "Ich Troje" nie zdradził, jakie imiona wchodzą w grę. Ujawnił jednak, że musi to być coś pasującego do imion jego starszych dzieci.

- Nie dyskutujmy, jak będzie się nazywał. Na pewno fajnie! Na pewno nie będzie Zdzisław, bo to by nie pasowało do Xaviera, Fabienne, Eti i Falco. Zdzisław nie, Czesław też nie - powiedział z żartem Michał Wiśniewski.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Michał Wiśniewski odchodzi z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Można przypuszczać, że żona Michała Wiśniewskiego jest bardzo zadowolona z opieki, jaką gwiazdor sprawuje nad nią w czasie ciąży. Wokalista "Ich Troje" i jego ukochana od początku uchodzą za bardzo zgraną parę, więc nic dziwnego, że wspierają się w trudniejszych momentach. Swoim życiem bardzo chętnie dzielą się w sieci. Na przykład niedawno Pola Wiśniewska pokazała, jak bardzo Michał Wiśniewski cieszy się ze swojego spóźnionego świątecznego prezentu.

Reklama

Ostatnio Michał z żoną i jego córką, Fabienne, gościli w programie "Jaka to melodia". Pola Wiśniewska miała na sobie obcisłą sukienkę, która podkreślała jej krągłości. Widać, że ciąża jest coraz bardziej zaawansowana!

East News/VIPHOTO

Podlewski/AKPA