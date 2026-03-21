Informacja o kolejnym rozstaniu lidera "Ich Troje" szybko przebiła się do medialnego obiegu i od razu skierowała uwagę na jego życie prywatne. W tle na nowo pojawił się wątek rozwodu z piątą żoną oraz liczby ślubów piosenkarza, która od lat budzi emocje. Michał Wiśniewski ma za sobą pięć ślubów. Temat wraca do mediów w kontekście nie tylko polskiego, lecz także zagranicznego show-biznesu.

Pięć ślubów Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski pięciokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Jego byłe żony to kolejno: Magda Femme, Marta Wiśniewska znana pod pseudonimem Mandaryna, Anna Świątczak, Dominika Tajner i Pola Wiśniewska. Wiśniewski ogłosił rozstanie Polą czyli z ostatnią żoną w formie oficjalnego oświadzczenia. wywołując niemałe poruszenie w mediach.

Te gwiazdy wzięły cztery śluby

Na liście gwiazd, które wielokrotnie zawierały małżeństwa, pojawia się kilka nazwisk z wynikiem cztery. Krzysztof Rutkowski ma za sobą cztery śluby, podobnie Lisa Marie Presley, Billy Joel, Małgorzata Potocka, Tadeusz Pluciński, Jennifer Lopez i Hanna Bakuła. To zestawienie pokazuje, jak często w świecie znanych osób formalne związki kończą się i zaczynają na nowo. W tym kontekście cztery razy wypowiedziane "tak" staje się kolejnym elementem biografii artystów.

Oto ślubni rekordziści

Są też nazwiska, które wyróżniają się wynikiem pięciu ślubów. Gary Oldman stawał na ślubnym kobiercu pięć razy, podobnie jak Nicolas Cage. Pamela Anderson brała ślub pięć razy, choć z czterema różnymi mężczyznami. Do grona z takim wynikiem należy również David Foster, Tadeusz Ross oraz Paulina Młynarska, która również ma za sobą pięć ślubów.

Wśród "ślubnych rekordzistów" wskazuje się także jeszcze wyższe wyniki. Leon Niemczyk twierdził, że brał ślub aż sześć razy, podobnie Billy Bob Thornton także ma za sobą sześć ślubów. Jeszcze mocniej wybrzmiewają rekordy światowe: Elizabeth Taylor powiedziała sakramentalne "tak" osiem razy, siedmiu różnym mężczyznom, Mickey Rooney także brał ślub osiem razy. Najwyższy wynik w zestawieniu ma Zsa Zsa Gabor, która ślub brała aż dziewięć razy.

Zobacz także:

