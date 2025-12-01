Fani Michała Szpaka nieustannie wyrażają swoje nadzieje co do jego powrotu na Eurowizję. Artysta, który w 2016 roku zajął 8. miejsce w finale konkursu, zyskał międzynarodowe uznanie i status jednego z najbardziej charakterystycznych reprezentantów Polski. Czy równo dekadę po swoim występie na Eurowizji znów zdecydował się wysłać swoje zgłoszenie do preselekcji? Zobaczcie, co powiedział na ten temat w najnowszym wywiadzie!

Michał Szpak o preselekcjach do Eurowizji 2026. Wysłał zgłoszenie?

W rozmowie z serwisem Plejada.pl Michał Szpak został zapytany o swój ewentualny udział w preselekcjach do Eurowizji 2026. Dziennikarka zapytała wprost, czy muzyk wysłał swoje zgłoszenie, a odpowiedź artysty była wymowna i bardzo tajemnicza.

Nie mogę udzielać takich informacji. Nie chcę - skwitował krótko Michał Szpak

Mimo iż Michał Szpak nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie dotyczące jego ewentualnego zgłoszenia do preselekcji na Eurowizję 2026, to jednak jego odpowiedź daje nadzieje na to, że mógł zdecydować się na ten krok. Przypomnijmy, że kilka dni temu głośno było też o nagraniu, na którym zapytano jurorów "The Voice of Poland", kto ich zdaniem powinien zgłosić się do preselekcji na Eurowizję. Wówczas Michał Szpak bez wahania wskazał... siebie!

Przypominamy, że o tym, jacy artyści zostaną wybrani do finału polskich preselekcji do Eurowizji 2026, dowiemy się już 14 stycznia 2026 roku. Myślicie, że zobaczymy w tym gronie właśnie Michała Szpaka?

Michał Szpak o innych kandydatach na Eurowizję

Michał Szpak w rozmowie z Plejadą wymienił także artystów, którzy jego zdaniem świetnie sprawdziliby się na eurowizyjnej scenie.

Myślę, że w Polsce jest bardzo wielu artystów, którzy mogliby się zgłosić na taki spektakularny popularny konkurs talentów, chociażby Julia Wieniawa, Ralph Kaminski, Hania Kuzimowicz, Jasiek Piwowarczyk. Naprawdę jest bardzo dużo utalentowanych ludzi, którzy mają szansę - przyznał Szpak

Michał Szpak pojedzie na Eurowizję 2026?/ Fot. Michal Wozniak/East News

