Zaczynają się wielkie emocje związane z wyborem polskiego reprezentanta na Eurowizję 2026. Wszyscy artyści, którzy chcieli wziąć udział w polskich preselekcjach, mieli czas na zgłoszenia do 24 listopada. Czy w tym gronie znalazł się także Michał Szpak? Fani mają na to ogromną nadzieję - zwłaszcza po obejrzeniu tego nagrania!

Michał Szpak na Eurowizji 2026?

Kilka dni temu na profilach w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej pojawiło się nagranie, na którym jurorzy "The Voice of Poland" zostali zapytani, kto ich zdaniem powinien zgłosić się na preselekcje do Eurowizji 2026. Kiedy doszło do Michała Szpaka, muzyk bez wahania odpowiedział:

Ja

Fani natychmiast podchwycili jego odpowiedź i są niemal pewni, że w ten sposób Michał Szpak daje im pewne znaki, że rzeczywiście wysłał swoje zgłoszenie do preselekcji.

Michał jedyny ratunek dla tego kraju

Michał daje nam pewne znaki

MICHAŁ URATUJ TEN ROK

Michał no to czekamy - piszą internauci

Przypomnijmy, że na ten moment nie jest znana dokładna lista artystów, którzy wysłali swoje zgłoszenia do preselekcji. Choć część z nich zdążyła się pochwalić takim zamiarem, to jednak zdecydowana większość trzyma ten fakt w tajemnicy. Czy w tym gronie jest właśnie Michał Szpak? Fani bardzo na to liczą i wierzą, że to właśnie on w 2026 roku będzie reprezentował Polskę na Eurowizji w Wiedniu!

Michał Szpak - występ na Eurowizji w 2016 roku

Przypomnijmy, że Michał Szpak ma już za sobą występ na Eurowizji - w 2016 roku artysta zrobił furorę podczas 61. edycji konkursu, który odbywał się w Sztokholmie w Szwecji. Wówczas nasz artysta zajął 3. miejsce w głosowaniu publiczności, a po zsumowaniu z głosami jury uplasował się ostatecznie na 8. miejscu.

Jego występ na Eurowizji w Sztokholmie jest uznawany za jeden z najlepszych w historii startów Polski w tym konkursie, więc nic dziwnego, że fani chcieliby ponownie zobaczyć go podczas tego wydarzenia.

