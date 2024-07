Michał Szpak wystąpił w Amsterdamie ze swoją eurowizyjną piosenką "Color of your life"! Wokalista aktualnie jest w trasie promocyjnej, która ma zwiększyć jego szanse podczas w czasie Eurowizji. Już 12 maja Michał Szpak zawalczy o wejście do finału tego popularnego konkursu. Wiadomo też już, że Polska wystąpi jako 2. w półfinale. Jak na razie Michał skupia się na tym, co ma do zrobienia teraz. W sobotę muzyk wystąpił w Amsterdamie, gdzie odbywa się najpopularniejsze wydarzenie wśród fanów Eurowizji - "Eurovision in concert".

Michał Szpak zaprezentował "Color of your life" w drugiej połowie koncertu i nie da się ukryć, że publiczność była zachwycona jego wykonaniem. Co poniektórzy odważyli się nawet śpiewać wspólnie z wokalistą. Naszym zdaniem wokalista wypadł bardzo dobrze. Po raz pierwszy zaprezentował także skróconą wersję utworu, którą zaśpiewa też w Szwecji. Na scenie Michał zaprezentował się w klasycznej stylizacji, ale całość przełamała odważna, złota ramoneska.

Oprócz naszego rodaka na scenie w Amsterdamie zaprezentowali się muzycy z 28 innych krajów. Jak Wam się podobał występ?

Występ Michała Szpaka w Amsterdamie

Jak Michał sobie poradził w Holandii?