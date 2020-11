Michał Szpak przyćmił wszystkich w finale "The Voice of Poland"? Musicie zobaczyć jego buty! 

Michał Szpak znów zachwycił swoją stylizacją! W pierwszym z trzech finałowych odcinków jedenastej edycji "The Voice of Poland" Michał Szpak po raz kolejny udowodnił, że uwielbia bawić się modą i nie boi się odważnych kreacji i oryginalnych dodatków. Jego buty to prawdziwy modowy hit, ale nie każdy ma odwagę je założyć. Zobaczcie sami!

Michał Szpak w "The Voice of Poland"

Pierwszy z trzech finałowych odcinków najnowszej edycji "The Voice of Poland" już za nami. W programie zaprezentowało się po czterech uczestników z każdej drużyny. Każdy trener musiał pożegnać się z jedną osobą, więc w minioną soboę pożegnaliśmy łącznie czterech uczestników. Decyzją trenerów z programem pożegnały się cztery osoby, po jednej z każdej drużyny. Z programu odpadli: Wojciech Lechończach z drużyny Michała Szpaka, Anna Malek z drużyny Urszuli Dudziak, Michał Bober z drużyny Tomsona i Barona oraz Marta Bielawska z drużyny Edyty Górniak.

Występy początkujących muzyków przyniosły ogromne emocje, ale my patrzymy dziś tylko na zdjęcia Michała Szpaka! Artysta w muzycznym talent-show pokazał się w czarnej, obcisłej bluzce z gorstetem, którą połączył z jeansami "dzwonami". Look Michała uzupełniła biżuteria, okulary i oryginalne, beżowe buty z widocznymi wycięciami na palce.

Zobaczcie sami, jak Michał Szpak prezentował się w "The Voice of Poland"! Podoba się Wam look artysty?

Michał Szpak zachwycił swoim wygląde w "The Voice of Poland".

Spójrzcie tylko na buty artysty!