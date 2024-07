Michał Szpak w ostatnim czasie odnosi coraz więcej sukcesów: reprezentowanie Polski w Eurowizji i zajęcie wysokiej ósmej pozycji, następnie zwycięstwo w Opolu (i niestety towarzyszące temu plotki o tym, czy słusznie wygrał)... Jego kariera rozwija się coraz szybciej! Czy Michał Szpak boi się, że sława uderzy mu do głowy? Zdradził tylko Party.pl!

Sodówa nie ma prawa uderzyć mi do głowy, bo gdyby miałaby uderzyć, to by już to dawno zrobiła - powiedział nam Michał Szpak.