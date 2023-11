- Jest jedna osoba w "The Voice", która moim zdaniem, byłaby gotowa, żeby reprezentować Polskę. Z tym, że niestety, regulamin Eurowizji się zmienił, w związku z tym nikt, kto nie posiada obywatelstwa z danego kraju, nie może reprezentować tego kraju. A mowa tutaj o Sabinie Mustaevej. Myślę, że to byłaby kandydatka, która mogłaby naprawdę dużo zawojować na takiej scenie eurowizyjnej, dlatego że ma niezwykle potężny głos i to już nie jest śpiewanie, to jest dar o Boga po prostu - stwierdził Michał Szpak.