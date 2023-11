Tuż po nowym roku, kiedy opadną już emocje związane z koncertami sylwestrowymi, rusza eurowizyjna machina oraz spekulacje, kto będzie nas reprezentował na Eurowizji 2018 w Lizbonie. Na wszelkich forach i blogach internetowych pojawiły się już pierwsze nazwiska. Ponadto - Telewizja Polska opublikowała regulamin zgłaszania utworów i wyboru polskiego reprezentanta. Poznajcie szczegóły!

Eurowizja 2018 - kto z Polski?

Artyści, którzy chcą nas reprezentować na Eurowizji 2018 w Lizbonie swoje zgłoszenia do TVP mogą nadsyłać do 1 lutego 2018 roku. Oczywiście utwór nie może trwać dłużej niż trzy minuty, jego tekst musi być po angielsku lub po polsku i nie może mieć premiery wcześniej przed 1 września. TVP wprowadziła małą zmianę - o udział w polskich preselekcjach mogą walczyć również artyści, którzy nie mają polskiego obywatelstwa. Uczestników polskich preselekcji wybierze komisja jurorska, ich nazwiska powinniśmy poznać do 6 lutego 2018 roku. O tym, kto będzie nas reprezentował, zadecyduje również jury oraz widzowie. Na razie nie wiemy, kto zasiądzie w obu komisjach. Więcej - tutaj.

Przejdźmy do najważniejszego - muzyków, którzy wyrazili chęć reprezentowania Polski na Eurowizji lub o których się spekuluje, że są chętni. Wśród nich znalazła się m.in. Isabell Otrebus, która brała udział w polskich preselekcjach już rok temu z utworem "Voiceless". Wówczas zajęła, wysokie 4. miejsce! Tym razem chce nas reprezentować z utworem "Delirium", który zaprezentowała na Sylwestrze TVP w Zakopanem.

Na giełdzie nazwisk pojawia się również Ramona Rey, która miałaby zgłosić się z utworem „EUVI”. Czy piosenkarka chciałaby wystąpić podczas preselekcji?

Ta piosenka nie była tworzona pod kątem Eurowizji, tylko dobrej zabawy po trochę melancholijnej (jak na mnie) czwartej płycie. Rzeczywiście dużo osób namawia mnie, bym zgłosiła ją na Eurowizję. Wciąż zastanawiam się nad tym, czy to zrobić - mówi Ramona Rey w serwisie plejada.pl.

Wśród chętnych nie brakuje też mało znanych artystów, ale bardzo zdeterminowanych. Wśród nich m.in. Kuba Jasiecki z utworem "My Time":

No ale o co tu by się obrażać? Przecież ja jestem nieznany i pewnie długo jeszcze będę o Eurowizje, czy Preselekcje walczyć. To moje marzenie i się nie poddaję. Mam w sobie dużo pokory i rozumiem to, że widzowie pewnie chętniej widzieliby na Eurowizji pierwszoligową gwiazdę, niż kogoś bez pozycji. Natomiast nie znaczy to, że ktoś nieznany sobie nie poradzi. Wiem, że doskonale sprawdziłbym się w konwencji preselekcji, czy samej Eurowizji. - mówi w Plejadzie.

Swoje zgłoszenie chce również wysłać 19-letnia Karolina Linkowska. Planuje wystąpić z angielską wersją utworu "Cukrowe Głowy".

Od dziecka oglądałam Konkurs Piosenki Eurowizji i już wtedy zostałam fanką tego widowiska. Wtedy za cel postawiłam sobie, aby moje teksty trafiły także poza granicę Polski, do osób, które na co dzień mają do czynienia z monotonną rzeczywistością. Podczas swojego trzyminutowego występu chciałabym zwrócić uwagę takim osobom na potrzebę doceniania pozytywów dnia codziennego - wyjaśniła Plejadzie.

Mówi się również o tym, że na Eurowizji chcą wystąpić m.in. Leszek Stanek, Maria Niklińska, Maja Kapłon z The Voice of Poland czy... Sławomir!

Są to jednak niepotwierdzone i nieoficjalne informacje. Wiemy już, że na pewno udziału w preselekcjach nie weźmie Margaret, gdyż w tym roku wystąpi podczas szwedzkich preselekcji. Nad udziałem wciąż zastanawia się Michał Szpak.

