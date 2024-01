Michał Szpak nierzadko zaskakuje, a nawet szokuje swoim wyglądem czy poczynaniami, ale przeważnie spotyka się to z pozytywnym odbiorem. Inaczej było tym razem, gdy pochwalił się rozpalającym zmysły nagraniem z wakacji. Internauci nie byli temu przychylni.

Końcówkę 2023 roku i początek 2024 Michał Szpak postanowił spędzić na rajskich wakacjach. Już na starcie zapowiedział, że chce w końcu odpocząć trochę od pracy i nabrać wiatru w żagle, by już za chwilę wkroczyć z nową energią w trasę. Chociaż wokalista zamierza się relaksować, nie zapomina o oddanych fanach i co jakiś czas pokazuje drobne kadry z urlopu.

Zobacz także: Przeszukiwali mu garderobę, wycięli z ramówki. Mimo to chce wrócić do TVP? Szpak zaskoczył wyznaniem

Tym razem pochwalił się krótkim filmikiem, rozgrzewając zmysły odbiorców do czerwoności. Dopiero co informowaliśmy, że Michał Szpak zaskoczył pikanym wyznaniem nt. gorących chwil w sypialni, a teraz pokazał się w samych stringach, leżąc na hamaku, wyciągając jedną nogę i eksponując w ten sposób pośladek.

Na koniec Michał wykonuje gest, próbując samemu klepnąć się w pośladek, ale gdy jego ręka już niemal się z nim styka, filmik zostaje przerwany. Chociaż taki materiał, w jego wykonaniu, nie wydaje się niczym nad wyraz szokującym, internauci nie byli zbytnio zachwyceni. W komentarzach pojawiło się wiele opinii o tym, że tym razem artysta przesadził.

Miałam do niego szacunek do pewnego czasu… po co się tak poniżać? Świecić golizną? Świetny piosenkarz, głos cudowny, ale reszta… ręce opadają

Miałam do niego szacunek do pewnego czasu… po co się tak poniżać? Świecić golizną? Świetny piosenkarz, głos cudowny, ale reszta… ręce opadają