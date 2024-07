Michał Szpak opowiedział o przygotowaniach do świąt. Dla artysty to szczególnie trudny czas. Matka piosenkarza odeszła dokładnie roku temu. Niedawno młody artysta boleśnie obchodził jej rocznicę śmierci. Teraz czekają go święta wielkanocne bez ukochanej mamy. Jak spędza ten czas? Oczywiście z rodziną, lecz przy świątecznym stole będzie brakowało bardzo ważnej dla artysty osoby...

Michał Szpak o świętach bez mamy

Michał Szpak był gościem programu "Świat się kręci", w którym Agata Młynarska zapytała go o przygotowania do świąt. Zwycięzca polskich eliminacji do Eurowizji zdradził, że w Wielkanoc planuje spotkać się z rodziną. Nie planuje jednak żadnych szczególnych czynności, związanych z pracami organizacyjnymi.

Jadę na gotowe - wyznał szczerze Michał.

Nie ukrywał jednak, że będzie to dla niego smutny czas...

Nie będzie to łatwe, ale już sobie gdzieś tam wytłumaczyliśmy, że tak jest... po prostu. Nasze święta zawsze były bardzo rodzinne. Zawsze w sobotę rano chodziliśmy święcić koszyczek, a w niedzielę jedliśmy śniadanko - wyznał gwiazdor.

Mamy nadzieję, że mimo wszystko święta Michała Szpaka będą choć odrobinę radosne. Tego mu życzymy!

Artysta był bardzo związany z matką i boleśnie przeżył jej stratę.

Artysta był bardzo związany z matką i boleśnie przeżył jej stratę.