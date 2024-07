Kolejne sukcesy Michała Szpaka i jego piosenki "Color of Your Life"! Muzyk na swoim Facebooku pochwalił się, że jego teledysk cieszy się największą popularnością wśród wszystkich innych kandydatów na Eurowizję! Jego utwór odsłuchano już prawie 5 mln osób! To wielki sukces, tym bardziej, że Michał ma ogromną przewagę nad reprezentantem Australii Dami Im (zajmuje drugie miejsce), którego piosenka została odsłuchana tylko 1,3 mln razy! Jednak to nie wszystko.

Brytyjski artysta zrobił cover hitu Michała Szpaka!

Po utwór "Color Of Your Life" sięgnął brytyjski artysta Danny McEvoy - znany z coverów największych światowych hitów i piosenek na Eurowizję. Jak mu wyszło? Zobaczcie i oceńcie sami. To jednak dobry znak przed Eurowizją - piosenką Michała Szpaka interesuje się coraz więcej osób w Europie.

Jak myślicie, ma duże szanse na Eurowizji?

Cover piosenki Michała Szpaka.

Michał Szpak jest coraz większą gwiazdą w Europie!

Michał Szpak i Color Of Your Life na Eurowizję.