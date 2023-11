1 z 6

Michał Szpak uwielbia swój stylowy, można powiedzieć ekstrawagancki rower! Paparazzi często spotykają gwiazdora "The Voice of Poland" na miejskich przejażdżkach, nawet i jesienią, póki pogoda dopisuje. Rower rowerem, ale jego codzienna stylizacja to kolejna perełka. To, że lubi się wyróżniać, wiedzą wszyscy. To, że potrafi to robić, też. To, że zawsze wygląda dobrze? To też chyba jasne. Spójrzcie dlaczego tak jest!

