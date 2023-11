Podobno nadal bywasz obiektem chamskich ataków.

– Całe szczęście takich ciosów jest już coraz mniej. Zdarzyło mi się usłyszeć od starszego pana w sklepie: „Ty, k****, małpo, wypier**** stąd!”. Albo ktoś rzucił mi prosto w twarz:„Transwestyta”, Pier****** pedał”. Zawsze mnie to śmieszyło, bo nawet jeśli byłbym transwestytą, to co komu do tego? Czy ludzie wykrzykują na ulicy do kogoś: „Ty, heteroseksualny, chcesz dostać?”. Nie rozumiem tych podziałów. Odkąd stałem się rozpoznawalny, hejt rzeczywiście zelżał. Chyba ludzie wreszcie mnie zaakceptowali i mi zaufali.