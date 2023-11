1 z 5

O tym, że Michał Szpak ma słabość do stylowych rowerów wiemy od dawna, ale jego najnowszy pojazd to prawdziwe dzieło sztuki! Paparazzi przyłapali ostatnio wokalistę pod jedną z warszawskich restauracji. Michał przyjechał na umówione spotkanie na szałowym, czarno-złotym rowerze, który powstał na specjalne zamówienie! Trzeba przyznać, że gwiazdor wie, jak zrobić wrażenie. Świetna stylizacja, burza loków i ten rower! My mówimy WOW!

Zobaczcie NOWE zdjęcia Szpaka! Widzieliście jego szałowy rower?

Zobacz także: Wybierz Gwiazdę Roku 2018 Party.pl w wielkim plebiscycie magazynu "Party" i "Party.pl"! Szpak goni Dodę!