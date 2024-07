Michał Szpak jest już w Sztokholmie! Reprezentant Polski w tegorocznym konkursie Eurowizji wczoraj wieczorem wylądował w Szwecji. Na swoim Facebooku zamieścił filmik z lotniska. Pochwalił się w nim szczęśliwym lądowaniem i na miejscu pozdrowił swoich fanów. Kolejne wideo Michał Szpak opublikował na swoim profilu już z hotelu. Zdradził, że już dziś czeka go pierwsza próba do konkursu Eurowizji. Pod filmikami polskiego gwiazdora natychmiast pojawiły się liczne komentarze ze słowami wsparcia dla artysty. Fani wokalisty zapowiedzieli, że będą trzymać za niego kciuki. Niektórzy mają nawet dla Michała dobre rady. ;)

Myślami i całą swoją energią jesteśmy cały czas z Tobą, Michał. Życzymy samych miłych wrażeń ze Sztokholmu. I pamiętaj też o odpoczynku, o tym aby się wysypiać. Organizm niezregenerowany i niewyspany szybko łapie infekcje, pamiętaj o tym proszę!

Michał, dla nas już jesteś wygrany! Życzę Ci przede wszystkim udanej zabawy, nowych znajomości, szaleńczych wieczorów i radosnych poranków. Nie musisz wygrać. Nie musisz! Nie miej na sobie tej presji. To jest Twój czas. Twój. Wykorzystaj go pod siebie. Luz. Jest dobrze. Michał Ty już wygrałeś. Po prostu zaśpiewaj i już. A co będzie, to będzie. Byle być sobą - do końca.