Michał Rudaś dał się poznać szerszej publiczności w 2009 przy okazji festiwalu Top Trendy, gdzie zdobył nagrodę jury. Był także nominowany do Fryderków i SuperJedynek. Wokalista współpracuje na co dzień z orkiestrą Adama Sztaby.

Rudaś jest pasjonatem Indii. Podróże do Indii oraz nauka klasycznego śpiewu indyjskiego i języka hindi stały się dla niego inspiracją do nagrania debiutanckiego albumu zatytułowanego Shuruvath. W kwietniu tego piosenkarz ponownie wyjechał do Indii, ale tym razem w trakcie jego urlopu przytrafił mu się bardzo niemiły incydent. Jak poinformował na swoim Facebooku, został okradziony. Skradziono mu telefon komórkowy i laptopa.

Skradziono mi telefon i laptop :( W razie potrzeby kontaktu, prosze o mail na xxx@xxx, lub wiadomosc na facebooku, a najszybciej sms pod nr +XX XXX XXX XXX. Po powrocie do Polski od 11maja powinienem byc juz dostepny pod swoim numerem tel. - napisał.

Współczujemy.

