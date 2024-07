Jesienią ruszy najbardziej wyczekiwana pozycja jesiennej ramówki TVN, a mianowicie "Top Model". W show doszło do poważnej zmiany - mężczyźni również mogli wziąć udział w programie. Na castingach pojawiło się mnóstwo osób, które zapadły w pamięć jurorom i prowadzącym. Przypomnijmy: Krupa odsłania kulisy nowej edycji "Top Model". Na castingu pojawił się...

Reklama

Nowa reguła w "Top Model" przypadła do gustu całej ekipie. Jednak nawet to nie jest w stanie zaciągnąć Michała Piróga przed telewizor do obejrzenia show. Jak mówi w rozmowie z lifestyle.newseria.pl, nie przepada za rozrywką, a styczność 20 godzin dziennie z zawodnikami jest dla niego wystarczająca. Zerknie jednak na program z czystej ciekawości:

Nie jestem wielkim fanem rozrywki, mimo że jestem w programie rozrywkowym. Nie będę oglądać top modelek, bo oglądam je przez 20 godzin dziennie, więc dużo więcej niż będzie pokazane w programie. Z ciekawości jednak pewnie zerknę. Jest to interesujące, bo to zupełnie inna odsłona - przekonuje choreograf

A wy będziecie oglądać nowy sezon Top Model?

Zobacz: Seksowny kochanek Madonny w Polsce. Woliński i Piróg już oszaleli na jego punkcie

Zobacz także

Reklama

Ekipa z Top Model na konferencji TVN: