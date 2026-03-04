Michał Piróg to jeden z najbardziej znanych i lubianych celebrytów związanych ze stacją TVN. Szerokiej publiczności dał się poznać jako współprowadzący "Top Model" oraz juror w "You Can Dance". Jakiś czas temu ogłosił przejmującą decyzję o odejściu z telewizji po 25 latach pracy. Niedługo później pojawił się jednak na kanapie popularnego programu "Pytanie na śniadanie", by opowiedzieć o swoich dalszych planach na życie.

Michał Piróg pożegnał się ze stacją TVN

W ubiegłym tygodniu Michał Piróg ogłosił odejście z telewizji TVN po 25 latach pracy. Celebryta w obszernym wpisie na Instagramie pożegnał się z widzami oraz przyjaciółmi z branży. Wyznał, że po tylu latach czuje się spełniony swoją telewizyjną podróżą. Pod jego postem pojawiła się lawina komentarzy. Zarówno od gwiazd show-biznesu, jak i widzów, którzy darzyli go szczególną sympatią.

Dziękuję wam najukochańsi widzowie za te wszystkie lata. Żegnam się zdjęciem z mojej pierwszej samotnej wyprawy do Afryki bo czuję się tak samo podekscytowany jak wtedy i jestem ciekaw co przyniesie nowy dzień. Ale widząc ten bezkres wiem ile mam możliwości. Mam poczuci, że z TVN byłem już wszędzie gdzie mogłem być. Za każdą wspólną podroż dziękuję brzmi jego wpis na Instagramie.

Michał Piróg odwiedził studio TVP

Niespełna tydzień po ogłoszeniu decyzji Michał Piróg zagościł w programie "Pytanie na śniadanie". Gwiazdor opowiedział o swoich początkach kariery, kiedy marzył o występowaniu w teatrze. Jak jednak przyznał, życie potoczyło się inaczej i ostatecznie rozpoczął naukę tańca.

Uznałem, że z mojej perspektywy to właściwie to samo, tylko bez bariery językowej, bo komunikacja odbywa się bez ograniczeń

Później w jego życiu wydarzył niefortunny wypadek, który przekreślił jego karierę taneczną.

Uszkodziłem kręgosłup i okazało się, że już nie mogę tańczyć i raczej zawodowo nigdy nie będę tego robił zdradził.

To właśnie ten moment w jego życiu sprawił, że kolejnym krokiem w karierze stała się telewizja. Kilka lat temu Michał Piróg powrócił na scenę teatralną w wielkim stylu.

Myślałem, że to będzie jeden-dwa tytuły. W pewnym momencie się rozkręciłem. Koledzy żartowali, że mam najwięcej premier. Wróciłem. To jest jak powrót do własnej wody wyznał.

Czy Michał Piróg planuje powrót do telewizji? Zaskakująca odpowiedź

W dalszej rozmowie Michał Piróg został zapytany, czy wraz z zakończeniem współpracy ze stacją TVN definitywnie przekreślił swoją karierę w telewizji. Odpowiedź gwiazdora nie była jednoznaczna. Jak dał do zrozumienia, zdecydowanie nie pali za sobą mostów.

Nigdy nie mów nigdy. Być może jeszcze mi się odmieni stwierdził tajemniczo.

Jak wyznał, teraz ma przed sobą zupełnie nowe wyzwania. Wkrótce zobaczymy go w głównej roli w filmie "Rysy". Na koniec artysta podkreślił, że przede wszystkim zależy mu na pozbyciu się "łatek", które zostały mu przypisane podczas wieloletniej pracy w stacji TVN.

Ten czas, który sobie teraz daję, jest po to, by się odłatkować dodał.

