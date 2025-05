Podczas czwartkowego wydania "Dzień Dobry TVN", Michał Piróg wywołał burzę emocji wśród widzów i prowadzących, dzieląc się zaskakującym i kontrowersyjnym wspomnieniem ze swojego życia. Jego szczere wyznanie o tym, jak zareagował na złę zachowanie dziecka wobec zwierzęcia, stało się punktem zapalnym w rozmowie o granicach. W tym samym programie artysta ostro skrytykował nowe, niepokojące trendy w mediach społecznościowych, pokazując, że jego zaangażowanie w sprawy społeczne nie kończy się na słowach.

W czwartkowy poranek, z okazji Światowego Dnia Praw Zwierząt, Michał Piróg gościł w programie "Dzień Dobry TVN". W trakcie rozmowy na temat szkodliwych trendów w mediach społecznościowych choreograf poruszył osobistą historię, która wywołała poruszenie wśród prowadzących i widzów. Podczas wspomnień o sytuacjach, w których ludzie krzywdzą zwierzęta w imię internetowego zasięgu, Michał Piróg niespodziewanie przyznał, że będąc kiedyś w górach, zareagował agresywnie na widok dziecka kopiącego piłkę w stronę przywiązanego psa.

Kiedyś szedłem w górach i dziecko kopało piłkę do przywiązanego na łańcuchu psa. Jestem dorosłą osobą, podszedłem i uderzyłem to dziecko

Nie powinienem, ale to zrobiłem. To był mój odruch

Agresja rodzi agresję no i to jest ewidentny tego przykład

W śniadaniówce z okazji Światowego Dnia Praw Zwierząt został poruszony również niebezpieczny trend w mediach społecznościowych polegający na polewaniu zwierząt lodowatą wodą. Michał Piróg nie krył swojego oburzenia w tym temacie

Wczoraj rozmawiałem na temat tych filmików z behawiorystką, która powiedziała, że być może jeden na milion psów będzie lubił to, co się wydarzyło, natomiast jeżeli impulsem kierującym nami jako ludźmi jest nasza głupota i chęć clickbaitu, polubienia i adorowania w sieci, no to zastanówmy się jako gatunek

powiedział wzburzony tancerz w śniadaniówce.