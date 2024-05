Z tańcem jest jak ze śpiewaniem. Teoretycznie można się go nauczyć, ale prawdziwe efekty są tylko wtedy, gdy ma się go we krwi. Za taki przykład możemy podać głos i wokal Dody, które zapisały się wręcz w jej DNA. Nie ma piosenki, która z jej ust brzmiałaby źle. Jak jest z tematem tańca u Doroty Rabczewskiej? Postanowiliśmy nie owijać w bawełnę i zapytać ją o występ w "Tańcu z Gwiazdami".

Czy Doda zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"?

Nasza reporterka Angelika Bielska wybrała się na "Polsat Hit Festiwal", gdzie porozmawiała z Dorotą Rabczewską. Początkowo w rozmowie wyszło małe zamieszanie związane z show "Taniec z Gwiazdami", gdyż jak się okazało, Doda niekoniecznie jest fanką tego formatu. Oglądała taneczne show wyłącznie trzy razy. Czy jednak chciałaby wystąpić w kolejnej edycji show?

Takie plotki chodzą od początku 'Tańca z Gwiazdami'. Jeszcze jak w innym programie leciał, ale nie, nie, nie. Ja nie lubię tańczyć tańca towarzyskiego. W ogóle to nie jest moja bajka - wyjawiła Doda.

Wielu fanów zapewne będzie zawiedzionych tym, że raczej w przyszłości nie zobaczą Dody na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Jak sądzicie Doda dostawałaby dużo SMSów od swoich wiernych fanów? Zobaczcie sami, co jeszcze powiedziała nam piosenkarka.

