Marlena Szpak

Marlena Szpak, tak jak reszta jej rodzeństwa, jest bardzo uzdolniona muzycznie. Na co dzień artystka mieszka w Neapolu. Marlena jest sopranistką. Wygląda na to, że to właśnie talent dziewczyny był inspiracją dla Michała Szpaka do tego, aby wyruszyć w "Classica Tour". Rodzeństwo, podczas tej trasy, prezentuje połączenie klasyki, ponadczasowych „evergreenów” muzyki filmowej i musicalowej ze znanymi przebojami trenera "The Voice of Poland". Michał i Marlena występują w operach i filharmoniach w całej Polsce! Za każdym razem ich popisy oklaskiwane są przez tysiące zahipnotyzowanych ich talentem osób! Tak też było w Chicago, gdzie publiczność od pierwszego wdzięku pokochała tych dwoje wyjątkowych artystów!

