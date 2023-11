Reklama

W wywiadzie dla najnowszego magazynu "Party" Michał Szpak zdradza kilka swoich rodzinnych sekretów. Michał ma trójkę rodzeństwa, z którym jest bardzo blisko. Magazyn rozmawiał też z jego siostrą, Marleną. Zapytał go m.in. jakich chłopcem był Michał w dzieciństwie?

"Bardzo nieśmiały. Jak go proszono, by coś zanucił, zwykle chował się za kanapę i śpiewał z ukrycia. Zawsze wydawał mi się też dzieckiem z fantazją. Na przykład nosił taki długi ogonek z włosów i prosił, by mu go nie obcinać. A nasza mama szanowała takie decyzje. Poza tym zawsze bardzo kochał kobiety i uwielbiał być noszony na rękach przez różne ciocie, sąsiadki i przyjaciółki mamy".

arch pryw

Spytaliśmy też rodzeństwo, czy wzorem swojej rodziny zdecydują się kiedyś na więcej dzieci?

Jeśli mieć dzieci, to tylko kilkoro. Nigdy jedno!

Marlena na to odpowiedziała:

"Oboje jesteśmy skupieni na karierze, ale myślę, że gdy zaczniemy zakładać swoje rodziny, to będą one wielodzietne", powiedziała Marlena

A co robi rodzeństwo Michała? Najstarsza siostra Marlena jest sopranistką i na co dzień pracuje w Neapolu. Najmłodsza Ewa gra amatorsko na gitarze, przez jakiś czas chodziła do szkoły muzycznej na wydział wokalny. Natomiast Damian świetnie rapuje, skończył średnią szkołę muzyczną i gra na saksofonie. Na razie Michał swoją karierę łączy z najstarszą siostrą, Marleną, którą zaprosił do wspólnej pracy w "The Voice of Poland" i z którą występował niedawno w Chicago. W czasie wakacji Marlena pojawi się w Polsce, by wziąć udział w warsztatach dla dzieci Music Art Camp.

Więcej w najnowszym "Party".

ZOBACZ: Co łączy Michała Szpaka i Jennifer Lopez? Będziecie mocno zaskoczeni! Szykuje się jakiś hit?

arch pryw

Reklama